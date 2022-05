La selección nacional de voleibol femenino mantiene una férrea preparación para el inicio de la Liga de Naciones, mientras busca adaptarse con el nuevo talento del equipo.

SANTO DOMINGO.- El dirigente de la selección nacional de voleibol femenino “Las Reinas del Caribe”, el brasileño Marcos Kwiek tendrá un plantel sumamente joven, aunque con experiencia para el inicio de la Liga de Naciones el próximo 31 de mayo.

Las 14 jugadoras que formarán parte del equipo dominicano para las primeras paradas del evento internacional son las jóvenes, Geraldine González, Angélica Hinojosa, Vielka Peralta, Madelinne Guillen, Gaila González, Janeris Rodríguez, Estefany Rabbit y Larismel Martínez, a ellas se unen las veteranas Gina Mambrú, Yonkaira Peña, Niverka Marte, Camil Domínguez y las hermanas Brayerlin y Jineiry Martínez.

“Estamos en pleno proceso de renovación, pero el proyecto se ha estado preparando y trabajando para eso; cada una de esas jóvenes, ya tienen experiencia mundialista” dijo Kwiek.

La salida de Priscila Rivera y Annerys Valdez deja a la selección nacional con un hueco que se puede cubrir, pero que tomará su tiempo. Ambas voleibolistas tuvieron más de 20 años en el equipo de mayores, y eso no se reemplaza de un día para otro.

VUELVE CANDIDA

Cándida Arias, popularmente conocida como “Yaguate”, regresa a la selección nacional luego de tres años fuera, tras ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos.

“ Ha sido un camino bastante difícil para mí, porque primero me opere para estar a tono en los juegos olímpicos de Tokio, pero volví a lastimarme y se me dañó el trabajo que me habían hecho; esto retrasó todo” manifestó Arias, que dice estar feliz por su regreso a juego.

El futuro de las Reinas del Caribe descansa en jóvenes jugadoras como Madeline Guillén , Geraldine González, Gaila González, Vielka Peralta, Estefany Rabbit, Angélica Hinojosa y las hermanas Martínez.

La primera parada de la Liga de Naciones inicia el 31 de Mayo y las criollas jugarán en la sede de Estados Unidos; las reinas se miden en su primer partido a las anfitrionas norteamericanas (las campeonas olímpicas y número 1 del Ranking mundial)