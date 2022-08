Paulino también se mostró inconforme con la condición de deterioro de la pista de atletismo del centro olímpico Juan Pablo Duarte.

Por Martín Rodriguez

SANTO DOMINGO.- La doble medallista olímpica y mundial Marileidy Paulino arremetió este lunes con las autoridades deportivas dominicanas por la falta de recursos económicos.

Paulino quien se convirtió en la primera dominicana en ganar dos medallas en un mundial de atletismo mostró su frustración en un encuentro que organizó el comité olímpico dominicano para reconocer a la labor de los atletas que hicieron historia en Oregon, USA, sede del mundial.

“Día tras días, yo me esfuerzo demasiado en la pista, cojo demasiado sol y nadie sabe lo que yo sufro; entonces con el resultado entiendo me merezco el gran apoyo” dijo Paulino.

“Hay cosas que no puedo decir, pero empezando por la parte del PARNI (Programa de Atletas de Alto Rendimiento Nuevos Valores e Inmortales) que desde los Juegos Olímpicos no me han aumentado, y la beca olímpica tampoco.

Paulino dice que gana apenas 10 mil pesos en ese programa. La Laureada atleta también exigió más apoyo para su entrenador Yasel Pérez quien no ha podido hacer los últimos viajes con la atleta debido a problemas migratorios.

Paulino también se mostró inconforme con la condición de deterioro de la pista de atletismo del centro olímpico Juan Pablo Duarte.

“Esa pista no está condiciones para entrenar ahí; no hay necesidad de que yo tenga que ir para Bayaguana a entrenar'' agregó la atleta.

Las declaraciones de Paulino se dieron en el marco de un reconocimiento que dio el comité olímpico dominicano a la labor de los atletas que participaron en el recién finalizado mundial de atletismo, donde la República dominicana conquistó dos medallas, una de Oro en el relevo mixto de 4x400 y la medalla de plata de Marileidy Paulino en los 400 metros planos.

En la actividad estuvieron además, Fiordaliza Cofil, y Lidio Feliz y Alexander Ogando, parte de la cuarteta que ganó el ORO el relevo de 4x400.

Es la primera vez que que República Dominicana sube al podio dos veces en un mismo mundial Félix Sánchez (2001, 2003 y 2007) ni a Luguelín Santos (2013.