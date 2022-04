El premio al 'Mejor deportista masculino' fue para Max Verstappen, que, en 2021, con Red Bull Racing Honda, se proclamó campeón del mundo de Fórmula Uno.

Redacción Internacional.- El piloto neerlandés de Fórmula Uno Max Verstappen y la atleta jamaicana Elaine Thompson fueron galardonados como 'Mejores deportistas' de 2021 en los Premios Laureus, en los que también hubo un reconocimiento para la Fundación Real Madrid, en una gala virtual celebrada desde Sevilla.

"Ganar el Mundial fue fruto de un trabajo duro y de muchos años de preparación. Estoy muy orgulloso. Desde pequeño, siempre había soñado con subirme al cajón más alto del podio y ganar el campeonato. Este premio es también para todo el equipo que hay detrás de mí trabajando en dos coches para rendir al máximo y dándome la oportunidad de ganar el campeonato y este premio", señaló.

Elaine Thompson-Herah, que defendió sus títulos olímpicos en los 100 y los 200 metros de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio, y que también obtuvo un tercer oro en la prueba de relevos de 4x100, fue la 'Mejor deportista femenina' de 2021.

"Puede que haya visto esa carrera de 100 metros unas mil veces. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado, pero no puedo dormirme en los laureles. Aunque se trata de algo muy especial, son recuerdos. No puedo sentarme y decir que soy doble campeona olímpica y he ganado cinco medallas de oro en Juegos Olímpicos. Tengo que seguir trabajando porque mi motivación es ser todavía mejor. Me dije a mí misma que quería ser la mejor atleta de pruebas de velocidad de la historia, por lo que ahora simplemente estoy centrada en lo que pueda depararme el futuro", manifestó.

El premio a la trayectoria se lo llevó el veterano jugador de fútbol americano estadounidense Tom Brady, que en 2021 ganó su séptima Super Bowl, lo que supone un récord, en su décima participación en esta final, jugando con los Tampa Bay Buccaneers. Sus primeras seis victorias las consiguió con los New England Patriots.

"He jugado al fútbol americano durante 31 años. Me siento muy afortunado por amar un deporte que me ha proporcionado tantos momentos memorables en mi vida. Este galardón se otorgó por primera vez en el año 2000, cuando Nelson Mandela afirmó que 'El deporte tenía el poder de cambiar el mundo'. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. El deporte trasciende fronteras, razas, religiones y etnias. Une a muchas personas de un modo positivo. En mi opinión, saca lo mejor de nosotros como personas", destacó.

El premio Laureus al 'Icono del deporte' lo recogió el piloto de motociclismo italiano Valentino Rossi, que se retiró en 2021 con un palmarés que incluye nueve campeonatos del mundo, seis de ellos de MotoGP.

"Este reconocimiento me parece un premio importante. Llega después de una larga carrera y es un logro especial. El hecho de que sea un premio de leyendas del deporte lo hace aún más especial", señaló Rossi.

El Laureus al 'Regreso del año' fue para la patinadora anglo-japonesa Sky Brown, que en 2021 se convirtió en la deportista británica más joven en subirse al podio en unos Juegos Olímpicos al colgarse el bronce en skateboarding.

Lo hizo más de un año después de lesionarse de gravedad el 28 de mayo de 2020, mientras entrenaba en California, cuando sufrió una caída desde una rampa que la causó varias fracturas de cráneo y la muñeca y la mano izquierda rota.

El premio Laureus al 'Logro excepcional' fue para el delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandoswki, que la pasada temporada marcó 41 goles con el equipo alemán en la Bundesliga y superó el récord de Gerd Muller.

Además, fuera de los terrenos de juego, el jurado valoró su actitud comprometida como embajador de UNICEF visitando campos de refugiados en Siria y donaciones para ayudar a familias en Ucrania.

"El deporte profesional es una gran pasión y alegría, pero no solo diversión. La responsabilidad viene con el éxito, especialmente en estos días en que muere gente inocente en Ucrania. No hay deporte sin paz", dijo.

El premio al 'Mejor equipo del mundo del año' recayó en la selección italiana de fútbol, que, dirigida por Roberto Mancini, logró la victoria en la Eurocopa de 2021 derrotando a Inglaterra en la final por penaltis.

"El año pasado fue fantástico para nosotros. Ganamos el Campeonato de Europa. Esto es más que un sueño para mí y para todos mis compañeros y estamos muy felices de recibir este premio", declaró el capitán del combinado italiano Giorgio Chiellini.

El premio a la 'Deportista revelación' fue para la tenista británica Emma Raducanu, ganadora del Abierto de Estados Unidos 2021 venciendo en la final a la canadiense Leylah Annie Fernández.

"Significa mucho recibir este premio y por eso quiero felicitar a mis otros nominados, que también se lo merecen. Siento que 2021 fue un gran año para mí, pero todavía tengo mucho trabajo por hacer", declaró.

La Fundación Real Madrid, que cuenta con más de 650 proyectos sociales en 80 países del mundo, fue galardonada con el premio a la 'Buena acción deportiva de ayuda en la sociedad'. Lo recogió el presidente del club blanco, Florentino Pérez, junto con los exjugadores Emilio Butragueño, Iker Casillas, Raúl González y el portugués Luis Figo.

"Este reconocimiento es un gran honor para nuestro club y para los millones de madridistas que ayudan en esta inmensa labor solidaria. Este premio supone un gran impulso para todos los que trabajan por los más débiles de la sociedad, en especial los niños en riesgo de exclusión social. En la Fundación están representados todos nuestros valores", apuntó Florentino Pérez.

También fueron galardonados el programa 'Lost Boyz Inc' de Chicago, que utiliza el béisbol para inspirar y empoderar a los jóvenes; la ciclista de montaña británica Bethany Shriever; el ciclista paralímpico suizo Marcel Hug; y el exfutbolista Gerard Asamoah.

La gala virtual fue conducida por la estadounidense Lindsey Vonn, la esquiadora más laureada de todos los tiempos con una medalla de oro olímpica, dos campeonatos del mundo y 82 victorias en la Copa del Mundo de esquí alpino, entre otros galardones