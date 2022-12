De mantenerse el triunfo del conjunto de Leonel Scaloni se enfrentará en cuartos de final a Países Bajos, que previamente derrotó a Estados Unidos por 3-1.

Al Rayyan (Catar).- Leo Messi acabó con el sopor en el estadio Ahmed Bin Ali para adelantar a Argentina ante Australia en el primer tiempo del segundo encuentro de octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

Tardó 35 minutos en aparecer el genio del rosarino, quien aún no sabía lo que era anotar en partidos de eliminatorias en Mundiales. En su primera acción en el área del cuadro 'aussie' no falló con un disparo raso que no pudo detener Matt Ryan, meta del conjunto australiano, que se limitó a contener a la Albiceleste en su campo.

