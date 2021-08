Durante cuatro horas testificó la mujer de 27 años, en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles el lunes.

REDACCIÓN DEPORTIVA.- "Me estaba tratando como si no fuera un ser humano", dijo la mujer que acusó a Trevor Bauer de violencia doméstica y agresión sexual, narrando el difícil momento que vivió.

La mujer se tiró del pelo alrededor del cuello para mostrarle al juez cómo alega que el lanzador de Los Ángeles Dodgers la estranguló inconsciente.

Durante cuatro horas testificó la mujer de 27 años, en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles el lunes.

Los abogados de Bauer han dicho que los dos encuentros sexuales entre la mujer y Bauer fueron "totalmente consensuados" y han prometido refutar sus afirmaciones "con todo el peso de la ley".

La defensa de Bauer, que comenzaron el día buscando un tercer aplazamiento, tendrán la oportunidad de contrainterrogar. La audiencia está programada hasta el jueves.

En un momento, la mujer testificó que no podía moverse ni hablar después de que Bauer la estrangulara hasta dejarla inconsciente durante su segundo encuentro el 16 de mayo. A instancias de su abogado, se tiró del cabello frente a su cuello para mostrar cómo dijo que Bauer se sentó. Sobre su espalda y tiró "muy fuerte" hasta que no pudo respirar.

Mientras describía los otros actos violentos descritos originalmente en la declaración adjunta a su orden de restricción temporal, más notablemente cómo Bauer supuestamente le puso el puño cerrado en la mandíbula, la vagina y las caderas, la mujer dijo: "No le dije nada, no me dijo nada. Era como si fuera una muñeca de trapo".

"Le tenía miedo", dijo en otro momento. "Tuve mucho dolor".

Bauer se encuentra actualmente bajo investigación criminal por parte del Departamento de Policía de Pasadena (California) y está de licencia administrativa por la Major League Baseball, que está llevando a cabo su propia investigación sobre las acusaciones.

La licencia de Bauer se ha extendido cinco veces por separado con el consentimiento de la Asociación de Jugadores de MLB; su último período expira el viernes.

Fuente: ESPN