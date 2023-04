Kevin Durant, estrella de los Phoenix Suns, manifestó que el uso de la marihuana "no le hace daño a nadie" y que nadie está obligada a probarla

Redacción deportiva.-Dentro de la NBA se ha firmado un convenio colectivo histórico, pues el uso de la marihuana ya está completamente permitido, dejando de lado las sanciones que había para los jugadores, las cuales eran de 5 partidos alejados de la duela.

Cuando la pandemia de Covid-19 azotó al mundo y hubo una ‘burbuja’ en Orlando para disputar la temporada, hubo contactos y pláticas clave que derivaron en este momento, pues ahora los jugadores son libres de fumar marihuana sin repercusiones.

NBA permite el uso de la marihuana

De acuerdo a un informe que se hizo público este sábado 1 de abril, se reveló que, a partir de la próxima temporada, todos los jugadores serán libres de fumar marihuana, convenio que tendrá una vigencia de 7 años y que ha sorprendido al mundo.

En el pasado, e incluso en la presente temporada de baloncesto, a los jugadores se les sancionaba con 5 partidos si había tres casos positivos, pues a lo largo del torneo se sometían a diversos controles para determinar si alguien la consumía, pero ahora eso terminó.

“En la burbuja de Orlando se rompió el estigma de que no podías jugar si la consumías. Es un momento en que estás en paz con tu mente y con tu cuerpo. Y también con tu alma. Puedes salir y jugar. Ello que quieres”, mencionó J.R. Smith, exjugador de la NBA.

Además de él, Kevin Durant, estrella de los Phoenix Suns, manifestó que el uso de la marihuana ‘no le hace daño a nadie’ y que nadie está obligada a probarla, por lo que aplaude esta decisión de la NBA.

“Si la amas, la amas. Si no, ni la probarás. La marihuana es solo marihuana, y no hace daño a nadie. Ayuda, y mejora las cosas. No debería ser ni un debate”, sentenció.