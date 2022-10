Cruz reveló que será sometido a una cirugía para corregir dicha molestia, con el objetivo puesto de estar de regresar a las Grandes Ligas.

REDACCIÓN.-Nelson Cruz estuvo en una de las temporadas más difíciles de su carrera en las Grandes Ligas, pero la cual se vio afectada por una dolencia en su ojo izquierdo que afectó su desempeño en el terreno de juego.

“Tuve un comienzo lento y estuve lidiando con un problema en el ojo izquierdo, que se me inflamaba y que me mantuvo fuera de acción por las últimas tres semanas, eso no me dejó desempeñarme en todos los aspectos ofensivos de mi juego”, indicó el toletero al hablar este lunes en un programa radial.

Cruz reveló que será sometido a una cirugía para corregir dicha molestia, con el objetivo puesto de estar de regresar a las Grandes Ligas, regreso que podría producirse con los Nacionales de Washington, con quienes tiene una opción mutua para el próximo año.

“El manager (Dave Martínez) me expresó su interés en que yo regrese, pero hasta que no pase la Serie Mundial no puede hacer nada”, señaló Cruz, quien fue claro al afirmar que su principal meta para volver a las Grandes Ligas es ganar el “Clásico de Otoño”, esto por encima de lograr disparar los 41 cuadrangulares que lo separan de los 500 palos de vuelta completa en su carrera.

“Si llego a los 500 jonrones serán bienvenidos, pero como siempre me voy a enfocar en el éxito colectivo, que es cuando en verdad muestras toda tu capacidad”, aseveró.

El jugador, quien en julio próximo cumplirá 43 años, puntualizó que cuando sienta que su cuerpo no le permita dar lo mejor de su capacidad no continuará en el béisbol.

Sobre Juan Soto, quien inició la temporada con él en Washington, le deseó lo mejor y que pueda seguir avanzando en la postemporada con los Padres de San Diego.

Equipo de RD

El gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, especificó que ya cuenta con el staff técnico que participará en el evento y que muy pronoto será revelado oficialmente.

Sobre la incorporación de jugadores especificó que “hasta que no pase la temporada no podemos hacer ningún aviso oficial con los jugadores, como lo hemos hecho, simplemente informarles que los jugadores están en disposición de jugar. Ya el compromiso oficial hay que hacerlo a través de un gerente, enviándole una comunicación en la le especifiquemos que queremos que el jugador forme parte del equipo y que él está dispuesto a jugar”.

Cruz admitió que en un principio el trabajo de conformar una escuadra dominicana para el torneo de naciones se le tornó un poco difícil, pero según ha ido avanzando la labor que ha realizado, con empeño y dedicación lo ha llenado de satisfacción.

“Yo quería hacerlo esto por mi país y a sabiendas que es un compromiso grande, debido a la gran cantidad de talento joven con el que contamos. Nosotros tenemos mucho talento y va a ser difícil elegir a un jugador sobre otro, pero es un problema que todo gerente quisiera tener”, sostuvo al referirse a la calidad de los jugadores que podría tener el conjunto tricolor para el certamen.

Al respecto dijo que el interés ha sido manifestado por los jugadores o a través de sus abogados y eso es lo importante.

“Creo que todos los dominicanos nos sentimos orgullosos de dónde venimos y entendemos el valor sentimental que tiene el Clásico para nosotros y el orgullo de formar parte de un equipo donde la chaqueta diga República Dominicana”, precisó Cruz al considerar que las expectativas en este año han sido más altas que las de otras versiones del torneo.

El jugador y ejecutivo, quien admitió que no tuvo los resultados en la pasada temporada para avalar su participación en el Clásico, resaltó que hay que esperar que pase la Serie Mundial, para ver la disponibilidad de los jugadores.

“Hay que esperar para saber de aquellos jugadores que han tenido lesiones, que los equipos tienen la potestad de vetar su participación, por lo que son muchos los factores que influyen en la decisión de si un jugador puede o no ir. Tenemos que esperar”.

“La Máquina”

Albert Pujols acaba de finalizar una temporada memorable, la última de su carrera en las Grandes Ligas, una actuación que según Nelson le abre la puerta para ser parte del equipo dominicano al histórico bateador de 703 jonrones en MLB.

“Entiendo que lo que él ha hecho dice mucho, él está a tono, el swing de él está ahí, pero como entiendo que él anunció su retiro, tendría que hablar con él. Entiendo que él es un jugador que aún puede aportar”, enfatizó Cruz.

Lidom

Cruz, quien tendría un proceso de recuperación de unas seis semanas, cuando se someta en este mes a la cirugía para corregir la molestia en su ojo izquierdo, precisó que si se da el chance y la situación contractual que le permita jugar, tiene interés en jugar con los Gigantes del Cibao en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

Cruz consideró que sería positivo para los jugadores de Grandes Ligas, que quieren asistir al Clásico, jugar en el béisbol invernal, aunque entiende que es una decisión particular.

“Sería bueno, en años anteriores yo lo hice, pero cada caso es diferente y es una decisión propia”, sentenció.