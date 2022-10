La experiencia está repartida entre jugadores de alta calificación y veteranía como son el jardinero y capitán del club Junior Lake, junto a los jugadores del cuadro Gustavo Núñez y Domingo Leyba. También el inicialista Sandber Pimentel.

SAN PEDRO DE MACORIS.- No es deuda, porque no tienen quién particularmente les cobre. Sin embargo, sí es un compromiso y las Estrellas lo saldrán a cumplir desde este sábado, cuando comiencen las hostilidades del torneo de béisbol profesional dominicano 2022-2023, dedicado a la memoria del finado comentarista Tomás Troncoso.

“Dejamos algo pendiente el año pasado. Y venimos a terminar el trabajo”, dijo Félix Peguero, gerente general de las Estrellas, en alusión a haber llegado a la Final del campeonato local pasado y no atrapar el título de campeones.

Las Estrellas contarán esta vez con lo que el mismo Peguero ha llamado “una mezcla perfecta de juventud y experiencia”, para construir su reinado.

La juventud la aportan tipos como los torpederos Marco Luciano y José Tena, los receptores Endy Rodríguez y Rodolfo Durán, el jardinero Jorge (George) Valera, el inicialista Rainer Núñez, entre los jugadores de ofensiva.

La experiencia está repartida entre jugadores de alta calificación y veteranía como son el jardinero y capitán del club Junior Lake, junto a los jugadores del cuadro Gustavo Núñez y Domingo Leyba. También el inicialista Sandber Pimentel.

Ellos estarán respaldados por unos jugadores importados de ofensiva, entre quienes se cuentan Luis Campusano, receptor suplente de los Padres de San Diego, en los actuales playoffs de la Liga Nacional; Matthew Batten, en lista de “Taxi Squad” de los Padres. También estará con el club el jardinero y antesalista de Ligas Mayores Luke Williams, quien llegó al país este viernes; y el inicialista Spencer Horwitz., quien llegará el próximo miércoles.

Y entonces viene lo que el mánager Fernando Tatis ha llamado el arma principal del club: su cuerpo de lanzadores; en el cual sobresalen brazos probados como los de Radhamés Liz, Phillips Valdez, Wirfin Obispo, Luis González, Williams Jerez, Edgar Ernesto García, Román Méndez, Warner Madrigal, Diógenes Almengó.

Asimismo, otros menos curtidos, pero bien acreditados como los brazos de Yennsy Díaz y Gregory Santos, ambos con experiencia en las Grandes Ligas. Más otros promisorios como los de Chester Pmentel, Dayeison Arias, Carlos Belén, Elvis Alvarado.

Todos ellos tendrán por compañeros a los lanzadores importados Shaun Anderson, Lázaro Blanco, Aaron Leasher, Jakob Hernández, Chance Kirby, Daniel Ponce de León, Chase Shugart.

Rotación abridores

La rotación de lanzadores abridores de las Estrellas para sus primeros cinco juegos de la temporada (en orden de presentación) estará integrada por: Yennsy Díaz (sábado Vs. Toros), Phillips Valdez (domingo Vs. Toros), Shaun Anderson (lunes Vs. Águilas), Lázaro Blanco (martes Vs. Escogido) y Radhamés Liz (miércoles Vs. Escogido).

El derecho Wiirfin Obispo ha sido anunciado como el cerrador del equipo. En ocasiones recibirá la ayuda de Jakob Hernández, en esa tarea.

Entrenamientos

Las Estrellas siguieron un estricto calendario de entrenamientos, como preparación para la temporada, desde el 26 de septiembre pasado, cuando por primera vez se reunieron en el complejo de los Orioles de Baltimore, en Baseball City, Boca Chica.

Como parte de esa proceso de preparación sostuvieron 7 juegos de fogueos, repartidos entre choques con los Toros del Este (3), Tigres del Licey (2) y Gigantes del Cibao (2).

Después de ese proceso, ahora les falta cumplir con lo que su gerente general (Peguero) ha llamado un compromiso: terminar el trabajo que fue truncado en la Final del campeonato pasado, cuando enfrentaron a los Gigantes del Cibao. Y esta vez, coronarse campeones.