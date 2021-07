Ante tal debate generado en redes sociales, donde los comentarios en los que se pide el fin de la sexualización de las deportistas femeninas ha sido la cantante Pink quien ha sorprendido aplaudiendo la actitud reivindicativa de las noruegas y animándolas a continuar con su lucha

TOKIO.- Hace unos días el equipo femenino de balonmano de Noruega protagonizó una enorme polémica que dio la vuelta al mundo cuando sus jugadoras decidieron utilizar un short deportivo (similar al del equipo masculino y al de los equipos de otros países) para jugar en lugar de la parte de debajo de bikini en la Competición Europea de Balonmano playa 2021.

¿El motivo? Protestar contra una sobreexposición de sus cuerpos. Una reivindicación que les ha costado una muy polémica multa por parte de la Federación Europea de dicho deporte y que ahora, la cantante Pink se ha ofrecido a pagar.

150 euros por cabeza es la sanción que la Federación Europea de Balonmano les ha interpuesto a las deportistas noruegas una por vestir "ropa inadecuada". Y es que, según la norma actual, las jugadoras de balonmano deben llevar en la parte inferior un bikini a las mujeres que no puede ser de más de 10 centímetros de anchura en los laterales. Una regla muy polémica de por sí y que ya ha generado rechazo en más de una ocasión en distintos países del continente.

Ante tal debate generado en redes sociales, donde los comentarios en los que se pide el fin de la sexualización de las deportistas femeninas ha sido la cantante Pink quien ha sorprendido aplaudiendo la actitud reivindicativa de las noruegas y animándolas a continuar con su lucha. Además, ella misma pagarán la multa del castigo de todas ellas si es necesario, tal y como ha escrito en Twitter: "Estoy MUY orgullosa del equipo femenino de balonmano de playa de noruega por protestar las reglas muy sexistas sobre su “uniforme”. La federación europea de balonmano debe ser multada por sexismo. Bien por vosotras, señoritas. Estaré feliz de pagar sus multas por vosotras. Seguid así", escribía la cantante en la red social.

No es la primera vez que Pink demuestra sin titubeos su opinión cuando de lucha feminista se trata. Sin ir más lejos, en los Premios Grammy de 2018 la cantante respondió a todos aquellos que dijeron que las mujeres debían “dar un paso adelante” en la industria para tener más presencia en las nuevas ediciones. “Las mujeres que trabajamos en la industria de la música no necesitamos ‘dar un paso adelante’ porque eso es algo que llevamos haciendo desde el principio de los tiempos: y no solo hacia adelante , sino también hacia un lado. Las mujeres han dominado la música este año. Han superado todas las expectativas como también lo han hecho todos los años anteriores. Cuando celebramos y honramos el talento y los logros de esas mujeres, cuando remarcamos lo mucho que avanzan cada año pese a todo lo que tienen en contra, estamos enseñando a la siguiente generación de hombres y mujeres y de niños y niñas el verdadero significado de la igualdad y cómo ser justos”, contestó Pink en su momento. Según Yahoo.