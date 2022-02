El trato de los españoles y la disciplina que tienen también me han ayudado fuera de una cancha y como persona me han hecho madurar mucho, calificó su experiencia como una “bendición”.

Santo Domingo.- El ala pívot de la selección dominicana de baloncesto Ángel Luis Delgado siente que jugar en la Liga Endesa de España, no solo le ha beneficiado en su juego, sino que también lo convirtió en un mejor ser humano.

Delgado que fue parte importante para la tercera victoria del equipo dominicano en la segunda ventana del clasificatorio al Mundial de Baloncesto del 2023, resaltó su aprendizaje del básquetbol táctico e inteligente que se juega en el país europeo.

“Todo se trata de hacer tus compañeros de equipos, mejores jugadores y que es un verdadero juego de equipo. No sólo es tirar la pelota y tomar un rebote, he aprendido los verdaderos valores del baloncesto” manifestó el hainero en una entrevista exclusiva concedida a Noticias SIN.

El trato de los españoles y la disciplina que tienen también me han ayudado fuera de una cancha y como persona me han hecho madurar mucho, calificó su experiencia como una “bendición”.

Delgado pertenece al equipo de Bilbao de la Liga Endesa y promedia 10,9 puntos y 8,9 rebotes por partido en más de 23 minutos de juego.

Su actuación tiene al equipo con récord de 10-10 y en la tercera posición del standing de la exigente liga.

¿Cuál fue la situación en China e Israel?

“No me gusta hablar mucho de los equipos donde he jugado porque me considero un profesional, pero aclaro que en China no me cumplieron con el dinero acordado en el contrato; yo los demandé y luego llegamos a un acuerdo amigable”, apuntó Delgado.

¿Israel fue la peor experiencia en su carrera?

“Fue un desastre, me hicieron pagar muchas cosas, me hicieron gastar de mi dinero, y no sólo no me lo repusieron, sino que tampoco me pagaron lo acordado, entonces decidí irme”

Delgado solo menciona levemente algunos de sus percances en China e Israel porque prefiere callar algunas cosas y no sabe si tiene que volver a jugar en esas ligas.

Posibilidades de jugar en las ventanas restantes y en el Mundial

La selección nacional de baloncesto tiene récord de 3-1 en el clasificatorio mundialista y el próximo compromiso de los criollos será en junio, pero con equipos de otros grupos con más tradición de baloncesto como Puerto Rico, México y Estados Unidos.

Para Delgado, el conjunto criollo debe tener más tiempo practicando juntos, pero resaltó que hará todo lo posible para jugar en todas las ventanas restantes, ya que no pudo jugar en la primera debido a que se le había vencido su residencia en España y no pudo salir del país hasta resolver su situación migratoria.

“Pero si clasificamos y así va ser, estaré de línea con el equipo. Me encantó volver a jugar en la selección y fue algo muy bonito lo que viví el domingo pasado, celebrando la independencia nacional con una victoria “, citó el deportista.

Delgado es uno de los poderes debajo del tablero que tiene el equipo criollo y que junto a Eloy Vargas podrían darle la competencia a cualquier equipo europeo, siempre y cuando Karl Towns y Al Horford se animen a volver a la tricolor.

“Yo estaré disponible siempre que me necesite mi país”, concluyó Delgado.