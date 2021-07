Laurel Hubbard, de 43 años, será la primera atleta abiertamente transgénero en competir en los Juegos Olímpicos, después de clasificar para el equipo de su país a través de clasificaciones internacionales a fines del mes pasado. La atleta competirá en el evento femenino de 87 kilogramos

ESTADOS UNIDOS.- Mientras continúa el polémico debate sobre los niños transgénero en los deportes en Estados Unidos, una levantadora de pesas de Nueva Zelanda está haciendo historia.

Laurel Hubbard, de 43 años, será la primera atleta abiertamente transgénero en competir en los Juegos Olímpicos, después de clasificar para el equipo de su país a través de clasificaciones internacionales a fines del mes pasado. La atleta competirá en el evento femenino de 87 kilogramos.

"Además de estar entre las mejores del mundo en su rama competitiva, Laurel ha cumplido con los criterios de elegibilidad de la IWF, incluidos los basados ​​en las pautas de la Declaración de Consenso del COI para los atletas transgénero", dijo la directora ejecutiva del Comité Olímpico de Nueva Zelanda, Kereyn Smith, en un comunicado. "Reconocemos que la identidad de género en el deporte es un tema muy delicado y complejo que requiere un equilibrio entre los derechos humanos y la equidad en el campo de juego".

Hubbard, quien participó en competencias masculinas de levantamiento de pesas antes de hacer la transición en 2013, ha sido tema de controversia antes. En 2018, la asociación de halterofilia de Australia intentó, sin éxito, impedir que compitiera en los Juegos de la Commonwealth.

"Las reglas para la calificación han sido establecidas por la Federación Internacional de Halterofilia antes de que comenzaran las calificaciones", dijo el presidente del COI, Thomas Bach, durante una conferencia de prensa. "Estas reglas se aplican y no se pueden cambiar durante las competencias en curso".

Y Aunque Hubbard hizo historia al clasificarse para el evento femenino de 87 kilogramos en mayo, su victoria ha estado bajo escrutinio sobre el candente tema de su identidad de género. Si bien los críticos han afirmado que los atletas transgénero se benefician de ventajas físicas injustas, los médicos y científicos dicen que esa es una simplificación excesiva que no está respaldada por los hechos.

"Al mismo tiempo, el COI se encuentra en una fase de investigación con todas las partes interesadas… para revisar estas reglas y finalmente elaborar algunas pautas que no pueden ser reglas porque esta es una cuestión en la que no existe una solución o una talla única para este asunto", dijo Bach. "Existen diferencias de un deporte a otro".

El COI emitió nuevas pautas en 2015, que estipulan que un atleta transgénero puede competir como mujer si sus niveles de testosterona permanecen por debajo de 10 nanomoles por litro durante un mínimo de 12 meses antes de su primera competencia, según Reuters.

"Las reglas existen y deben ser aplicadas y no se pueden cambiar durante un sistema de clasificación en curso", explicó Bach. "Es en esto en lo que confían todos los atletas del mundo: que se están aplicando las reglas".

Más recientemente, la levantadora de pesas belga Anna Vanbellinghen se pronunció en contra de la elegibilidad olímpica de Hubbard, que dijo que era "injusta" y "como una broma de mal gusto".

"No es mi papel ni mi objetivo cambiar la mentalidad de la gente", dijo Hubbard a Radio New Zealand en 2017. "Espero que me apoyen, pero no me corresponde a mí obligarlos a hacerlo". Según People.