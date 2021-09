A Rivera le llena de satisfacción el respeto que le tiene esa nueva generación y que la vean como referente y modelo a seguir en el equipo.

REDACCIÓN DEPORTIVA.- Se cuentan con los dedos de las manos, los partidos que le quedan a la capitana Prisilla Rivera con las Reinas del Caribe, pero la veterana jugadora sigue poniendo talento y corazón en cada torneo, en cada juego.

La muestra fue el recién finalizado torneo continental Norceca, donde la criolla fue parte importante para que Dominicana consiguiera su segunda corona consecutiva en el evento.

“Fue muy emocional para mí, y me sentí muy orgulloso de mi equipo y de cómo logramos encontrar la estabilidad en el partido para obtener la victoria y claro que me puse a pensar, Wao, este es mi penúltimo torneo y prácticamente me quedan cinco o seis partidos con la selección nacional y me llegó como esa nostalgia, porque sé que ya no voy a estar, pero también tengo la satisfacción del deber cumplido” cuenta una emocionada Rivera desde México donde se realizó el evento continental.

Rivera tiene mucha esperanza en el nuevo talento que tiene la selección nacional de voleibol, con jugadoras que ya se están insertando al equipo grande las Reinas.

“En el torneo habían ocho jugadoras entre Sub 20 y Sub 23 y son muchas de las chicas que dentro de poco van a incursionar en el equipo y es una nueva generación que deben asumir la responsabilidad que conlleva” apuntó Rivera a Noticias SIN.

A Rivera le llena de satisfacción el respeto que le tiene esa nueva generación y que la vean como referente y modelo a seguir en el equipo.

La Capitana tendrá el último torneo de su carrera en pocos días y será en la República Dominicana, la Copa panamericana, un evento que tiene nerviosa a Rivera

“Yo tengo dos años preparándome para decir adiós, y ahora que veo que se acerca el momento, estoy pensando que voy a decir cuando llegue ese último partido; no voy a encontrar palabras suficientes para expresar todo lo que yo quiero y eso me tiene un poco nerviosa, pero cuando llegue el momento hablaré con mi corazón como siempre lo hago” manifestó de la nativa de Villa consuelo.

Con Rivera fuera, la selección nacional tendrá que buscar una nueva capitana, y aunque hay varias candidatas con perfil, será una decisión del cuerpo técnico del equipo, pero que posiblemente se tome su tiempo.