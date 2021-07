Es hora de hacer las predicciones de la segunda mitad

ESTADOS UNIDOS.- Buena parte de lo que sucedió en la primera mitad de la temporada 2021 fue simplemente impredecible. ¿De verdad pensabas que Boston iba a hacer esto? ¿Y San Francisco? ¿Y vas a decir que te imaginabas una temporada así de Shohei Ohtani?

Tratamos de predecir el futuro, pero es un ejercicio inútil. El mundo es demasiado caótico como para tratar de adivinar qué va a pasar.

Esto, sin embargo, no es razón para no intentarlo. Así que es hora de hacer las predicciones de la segunda mitad. Algunas se cumplirán. Otras no. Aquí están, entonces, una predicción para cada equipo en la segunda mitad:

LIGA AMERICANA

División Este

Azulejos: Harán un cambio por un abridor… y quizás por dos

Cada equipo necesita uno o dos abridores, por supuesto, pero los Azulejos, claramente ansiosos por avanzar a la postemporada y llegar lejos, están particularmente hambrientos. La pregunta es si eso será suficiente.

Orioles: Rutschman no subirá hasta el 2022

Si esta es la altura en la que los Orioles todavía no han llamado a su mejor prospecto, el receptor Adley Rutschman, que está actualmente en Doble-A (.895 OPS), pues quizás lo mejor es que esperen hasta el 2022 para hacerlo. Esta no es una predicción que quiero se cumple, para que estemos claros, pero supongo que es lo que sucederá.

Rays: Veremos otra vez a Tyler Glasnow

Glasnow, que tuvo que parar de lanzar por unas semanas en junio debido a una rotura parcial de ligamentos en el codo, dejó entrever en un programa de radio la semana pasada que espera regresar antes de que termine la campaña. Con los Rays peleando por el título divisional, ciertamente tiene cada razón posible para regresar a tiempo.

Medias Rojas: Chris Sale los lleva a ganar la división

Los Medias Rojas han sido increíblemente pacientes con Sale, quien parece rumbo a estar totalmente saludable… exactamente cuando lo necesitan. Qué tremenda historia para Boston sería ganar esta división este año.

Yankees: Se quedan sin postemporada

Perderse los playoffs siempre significa la locura total en el Bronx. Este año, por loco que ha sido, podría terminar con la rodada de varias cabezas. Teóricamente.

División Central

Cleveland: Un cambio que rompe el alma

Cleveland siempre ha sido un equipo práctico – hasta fríamente claro – cuando de pensar primero en el largo plazo, si el presente luce complicado, se trata. Con el club a ocho juegos de la punta, y recurrentes problemas ofensivos, podría ser un shock que cambiasen a una pieza valiosa antes de fin de mes. Pero probablemente no debería sorprendernos.

Reales: No habrá cuento de hadas

Mike Matheny puede creer todavía que sus Reales tienen potencial para pelear por la postemporada, pero cada vez parece más difícil que Kansas City le de un giro a su situación.

Tigres: Terminarán en el tercer lugar

Puede que no parezca mucho, pero los Tigres han lucido como un equipo batallador últimamente. Sería lo más alto que terminan una campaña desde el 2018. ¡Así que no pueden decir que no es nada.

Mellizos: Un cambio por Nelson Cruz

El dominicano es una obvia pieza de cambio – e igual pueden volver a firmarlo en la temporada muerta – pero con una sola liga peleando por sus servicios, y no muchos equipos desesperados por un designado, los fanáticos de los Mellizos probablemente no se sentirán bien cuando vean lo que consiguen por él.

Medias Blancas: Favoritos para ganar la Serie Mundial

Cuando llegue octubre, el cubano Luis Robert y el dominicano Eloy Jiménez ya estarán de regreso, y los Medias Blancas bien podrían buscar a uno o dos pitchers en el mercado de cambios. Este equipo probablemente terminará con el mejor récord de la L.A. y como los favoritos para llegar al Clásico de Octubre.

División Oeste

Angelinos: Segundos en el Oeste de la L.A.

Silencio, no le digan a nadie, pero el pitcheo de los Angelinos ha estado un poco mejor últimamente. Los Marineros parecen listos para dar un paso hacia atrás, y Mike Trout está por volver en cualquier momento. ¿Será capaz este equipo de meterse en la pelea con Ohtani y Trout? ¿No sería increíble ver eso?

Atléticos: No harán un cambio grande

Los rumores de Trevor Story están por todas partes, pero los Atléticos, con toda su incertidumbre dentro y fuera del terreno, quizás se mantengan como están.

Astros: Muchos abucheos en la postemporada

Habrá muchos aficionados en la ruta listos para ser bien rudos con ellos en la postemporada. Van a tener muchas oportunidades de abuchear a los Astros, que claramente lucen como un equipo preparado para llegar lejos en octubre.

Marineros: Última vez que terminarán de cuartos en un buen tiempo

Los Marineros están jugando por encima de su nivel ahora mismo y seguramente vendrá una caída. Terminar de cuartos sería un retroceso tras las dos últimas temporadas, pero esta franquicia luce lista para pasar varios años en lo más alto de esta división.

Rangers: Joey Gallo no será cambiado hasta el invierno, si acaso

Si viene una reconstrucción, son demasiadas cosas las que estarán en movimiento como para mover a una pieza tan grande como Gallo a mitad de temporada.

División Este

Bravos: Terminarán en el cuarto puesto

No se puede culpar al manager Brian Snitker por los problemas de los Bravos este año y hay muchas razones para ser optimistas en el 2022 y más allá. Pero este año han tenido la suerte de espalda.

Marlins: Olvídense de ese diferencial de carreras

Mucho se ha hablado del hecho de que los Marlins tienen el segundo mejor diferencial de carreras en la división a pesar de estar en el último lugar. Esa es una señal de mala suerte, pero quizás no es sostenible en la segunda mitad. Sin embargo, el futuro luce brillante.

Mets: Jacob deGrom ganará el JMV

No va a terminar con una efectividad mejor que la de Bob Gibson en 1968. Pero será el mejor jugador de la L.N., liderando a los Mets al título divisional. ¿No votarían por él?

Nacionales: Juan José Soto está a punto de explotar al bate

Quizás es arreglar su swing en el Derby de Jonrones, como él mismo dijo, o quizás simplemente retoma su nivel normal, pero está listo para lucir otra vez como la superestrella que es.

Filis: Otro año en el que se quedan cortos

Los Filis han intentado de todo para armar un equipo que llegue a los playoffs desde la última vez que pasaron a la postemporada en el 2011. ¿Qué pasará cuando vuelvan a quedarse cortos?

División Central

Cerveceros: Christian Yelich no terminó de entrar en ritmo

¿Quizás llegó el momento de dejar de esperar que Yelich sea otra vez candidato al JMV? Es un bateador sólido, pero quizás hasta allí. Esto no es lo que quieren escuchar los Cerveceros, sin embargo, particularmente porque no está claro si su rotación se podrá mantener lo suficientemente saludable como para compensar la falta de ofensiva.

Cardenales: Dylan Carlson es su mejor bateador en la segunda mitad

El novato ha tenido algunos altibajos en la primera mitad, pero sigue siendo un prospecto de primera línea y tiene el tipo de plan de ataque en el plato destinado a conseguir buenos resultados. Y pronto.

Cachorros: Todos serán cambiados, salvo Anthony Rizzo

Algunos de estos cambios se producirán más temprano que tarde.

Piratas: Ke'Bryan Hayes explota

Cuando veamos lo que hace Hayes durante la próxima década, lucirá bastante absurdo que hubo dos Piratas en el Juego de Estrellas del 2021 y ninguno de ellos era él.

Rojos: Ganarán la división

Pareciera que las cosas se están alineando para ellos, ¿verdad? La rotación está cada vez más saludable, el bullpen tomando forma y el lineup sigue produciendo. Un shortstop les caería de maravilla, claro. Hay varios disponibles, por cierto.

División Oeste

D-backs: La segunda mitad no será peor

Es imposible que sea peor. ¿Cierto?

Dodgers: Van a volver a la Serie Mundial

Es mucho lo que le ha salido mal a los Dodgers este año, pero ahí siguen, todavía luciendo como un equipo a punto de jugar su mejor béisbol. Quizás no van a romper el récord de más victorias en una temporada, pero siguen siendo el mejor equipo de las Grandes Ligas.

Gigantes: Su primer viaje a la postemporada en una década

Será gracias a un Comodín, lo que podría no parecer mucho tomando en cuenta que ahora mismo están en el primer lugar, pero no olvidemos lo que ha sido este equipo: Este sería su primer viaje a la postemporada (y su primer récord positivo) desde el 2016.

Los Padres fueron con todo este año, algo inteligente y arriesgado a la vez, y de cualquier forma podrían terminar jugándose la campaña en el Juego del Comodín y decidir así si valió la pena. Considerando que se trata de los Rockies, esta es la menor arriesgada de estas predicciones. Según MLB.