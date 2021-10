El primer partido de la temporada de las Estrellas, el miércoles (7:30 p.m.), será frente a los Toros del Este, en el Estadio Tetelo Vargas.

SAN PEDRO DE MACORÍS.- El derecho Radhamés Liz será el lanzador abridor de las Estrellas, en su partido inaugural de la temporada de béisbol profesional que el país comenzará el próximo miércoles, anunció este lunes el mánager, Fernando Tatis.

“Me ha enseñado que está listo” explicó Tatis sobre Liz, por medio a un despacho de prensa del club. “Está soltando su brazo bien. Se siente fuerte”.

“La última salida de Radhamés (en un juego de fogueo) fue excelente. Enseñó mucho de verdad: sus pitcheos rompientes, su recta dominante. Eso me enseñó que está listo para el primer día”.

En esa apertura a la cual se refiere Tatis, el pasado jueves, Liz tiró 3.0 entradas en blanco, de un imparable, con 4 ponches. Golpeó a un bateador.

El primer partido de la temporada de las Estrellas, el miércoles (7:30 p.m.), será frente a los Toros del Este, en el Estadio Tetelo Vargas.

Los lanzadores que seguirán a Liz en la rotación de abridores del club, de acuerdo a Tatis serán (en ese orden): Kutter Crawford (Vs. Licey), Andy Otero (Vs. Licey), Reiver Sanmaartin (Vs. Gigantes) y Edwin Uceta (Vs. Toros).

Las Estrellas jugarán en 5 días consecutivos, desde el miércoles y hasta el domingo. Estarán en su casa el miércoles y el viernes. El próximo lunes, no tienen juego programado.