REDACCIÓN.- República Dominicana cayó en su visita a Guatemala con marcador de dos tantos por cero, en partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Liga B de la Liga de Naciones de Concacaf. Con el resultado, la Sedofútbol baja al tercer lugar y deberá esperar a marzo de 2023 para en las últimas dos jornadas recuperarse y lograr el objetivo de alcanzar el boleto a la Copa Oro.

El partido fue celebrado en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala.

Los dominicanos iniciaron animados en busca de conseguir un resultado importante, tanto que la primera emoción en ataque del cotejo fue para ellos cuando a los dos minutos Gianluigi Sueva probó desde fuera del área buscando el palo izquierdo del guardameta Jerez, quien detuvo el disparo.

Minutos más tarde, Ronaldo Vásquez atacó por la izquierda y ganó la línea de fondo para meterse al área y soltar el pase de la muerte para Rafael Mata Núñez, pero el control fue largo y no pudo rematar.

Sin embargo, los anfitriones avisarían con mucha seriedad al minuto nueve cuando en segunda jugada tras un tiro de esquina desde la derecha, la pelota le quedaba al atacante Oscar Santis para empujarla hasta la red, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

Dominicana sufría con las pelotas aéreas y fue la fórmula que utilizaron los chapines a los 32’ para tomar la ventaja en la pizarra, cuando un servicio cruzado desde la derecha sobró a “tano” Bonnín y Carlos J. Martínez no pudo despejar correctamente, el rebote fue tomado por Santis quien tuvo el tiempo y el espacio para ajustarla al palo izquierdo de Antonio Santurro.

En el cierre de la primera mitad, Jayson Madé centró desde la izquierda, la defensiva interceptó de cabeza, pero la pelota se levantó cerca de Dorny Romero quien ejecutó una estupenda chilena que el meta local terminó tomando hacia su palo derecho.

Al 54’ un tiro de esquina bien ejecutado por Jean Carlos López no pudo ser despejado por la defensa guatemalteca y Cristian Schoissengeyr se quedó con el balón frente al arco, pero su remate fue desviado por un defensor prácticamente en la línea de gol. Aunque los árbitros decretaron saque de meta.

La Sedofútbol tuvo otra oportunidad para igualar las acciones al 73’ cuando Natalucci tiró un centro al segundo palo que ganaría de cabeza Mata Núñez, pero el testarazo se fue desviado. Poco después a pelota quieta desde la izquierda, fue Schoissengeyr quien tuvo otra chance por la vía aérea, pero no pudo conectar el balón.

Sobre la fracción 78’ llegaría la parte difícil para la tricolor que se quedaría con uno menos en cancha tras la expulsión del propio Schoissengeyr al cometer una falta dentro del área para generar un penalti que un minuto más tarde sería cambiado por gol por Santis. Ampliando la ventaja 2-0.

El defensor Moisés Hernández fue expulsado al minuto 83’ para que los minutos finales se disputaran 10 vs 10. No obstante, las cosas no cambiarían.

La Liga de Naciones entrará en una larga pausa, por lo que todo se definirá en marzo de 2023 cuando se completen las dos jornadas restantes en las que República Dominicana deberá visitar a Guayana Francesa y cerrar ante Belice como local.