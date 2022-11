Ricardo Ravelo contó que tanto su padre y el equipo de los Tigres del Licey le dieron la espalda, tras el acto fue considerado como racista y xenófobo.

SANTO DOMINGO.- Ricardo Ravelo, conocido como Ricky, manifestó que él mandó a colocar la canción "Palito de Coco" en las bocinas del Estadio Quisqueya Juan Marichal al jugador Orlando Calixte, porque considera que ambos son idénticos.

Ravelo expresó que él no tiene ninguna función en el equipo de Los Tigres del Licey, por lo que entiende que Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) no debió suspenderlo.

Asimismo, anunció que él no tiene por qué dar explicaciones ni pedir excusas, porque "no hecho nada", y que en anteriores ocasiones le había puesto el tema “Todos me miran" al pelotero Erick Almonte haciendo alusión a que era homosexual, pero no pasaba nada, entonces "como Calixte tiene raíces de origen haitiano por eso se generó tanta controversia".

“Ellos me citan a mí porque fue el equipo del Licey que colocó la canción, si hubiese sido el equipo contrario no sucede nada”, aseguró el joven durante una entrevista para el canal de YouTube de Luinny Corporán.

Ricky Ravelo contó que tanto su padre y el equipo de los Tigres del Licey le dieron la espalda tras el acto que fue considerado como racista y xenófobo.