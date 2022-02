"Hoy digo esto con dolor en mi corazón y en el de él, pero ya no aguanto más, hasta las lágrimas se me salen al ver y sentir esta situación", concluyó con el comunicado.

Santo Domingo.- La velocista Marileidy Paulinomostró preocupación a través de las redes sociales al expresar que su entrenador, quien la ha guiado hasta la medalla olímpica, no ha recibido nada a pesar de los logros alcanzados.

A través de su cuenta de Instagram, Paulino dijo que al ganar la medalla olímpica en Tokio, pensó que "todo iba a cambiar para mi entrenador, una persona que cada día lo da todo para los atletas de este país, incluso siendo extranjero no lo da para su país".

"Dios, él y yo sabemos todo lo que pasamos antes de Tokyo, nadie sabes esas cosas, y hoy en día no puedo creer o aceptar en mi corazón que él no tenga prácticamente nada, a pesar de obtener ese resultado", indicó la velocista.

"Abinader le pido ayuda al grito", fue la expresión utilizada por la joven en busca de obtener alguna ayuda del Gobierno para el entrenador.

Añadió que "él tiene una familia que mantener, así como todos nosotros la tenemos, nadie sabe si su familia come o no, él tiene sentimientos, para que hoy 24/02/2022 no tenga residencia, no tenga un lugar digno de donde quedarse, donde su salario no sea recompensado."

"Hoy digo esto con dolor en mi corazón y en el de él, pero ya no aguanto más, hasta las lágrimas se me salen al ver y sentir esta situación", concluyó con el comunicado.