REDACCIÓN DEPORTIVA.- La gimnasta estadounidense Simone Biles rompió el silencio tras la decisión de retirarse de la competición por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 explicando el motivo de su decisión, además de pedir a la gente darle prioridad a su salud mental.

"Es difícil ser deportista, pero es más difícil ser una atleta mujer porque todo el mundo reza por tu caída y quiere que lo arruines. Lo que hacemos no es fácil o todo el mundo podría hacerlo. Pero también al final del día, no somos solo atletas o entretenimiento, también somos humanos, y tenemos emociones y cosas en las que estamos trabajando detrás de escena que no les contamos. Creo que es algo de lo que la gente debería estar más consciente", expuso Biles para la cadena NBC.

Sobre la presión de ser el emblema del Team USA, Simone agregó: "Ser el rostro de los Juegos realmente no me afectó, era solo lo que quería lograr y lo que quería hacer, y cómo todos decían, 'eres el pegamento del equipo', y eso realmente me estresó porque nunca lo pensé de esa manera. Pero luego, cada vez que te lo empujan por la garganta, es como, 'Entonces, si tengo una mala práctica, entonces las chicas se van'. Es simplemente difícil".

Biles terminó con un mensaje para toda la gente: "Pon tu salud mental en primer lugar. No importa si estás en el escenario más grande, eso es más importante que cualquier otra medalla que puedas ganar".

Fuente: Marca