NUEVA YORK. - El base Stephen Curry de los Golden State Warriors y el alero de los Brooklyn Nets Kevin Durant, quizás los dos primeros candidatos principales para el Jugador Más Valioso, fueron nombrados el jueves los primeros jugadores del mes de la Conferencia Oeste y la Conferencia Este en la temporada de la NBA.

Curry, el campeón defensor del título de anotaciones, ganó el premio al jugador del mes de Oeste por llevar a los Warriors a un récord de 18-3 y promediar 27.8 puntos, 6.6 asistencias y 5.7 rebotes por juego en octubre y noviembre.

Curry disparó un 45.2% desde el campo y un 41,2% desde 3 puntos durante ese lapso. Anotó más de 40 puntos en cuatro ocasiones, incluyendo 50 puntos, el máximo de la temporada de la NBA, contra los Atlanta Hawks a principios de noviembre.

Durant llevó a los Nets a un récord de 15-6, el mejor de la Conferencia Este en los primeros dos meses de la temporada, promediando 28.6 puntos (líder de la NBA), 7.5 rebotes, 5.6 asistencias y 53.9% de tiros de campo.

Durant, quien ha sido nombrado jugador del mes 15 veces en su carrera, tiene un promedio de 35.8 minutos por partido. Al entrenador en jefe de los Nets, Steve Nash, le gustaría aligerar la carga de Durant, ya que ha estado jugando con un problema en el hombro derecho.

"No es ideal que tenga tanta carga, pero no sé qué opciones tenemos aparte de jugar menos con él y perder más", dijo Nash el martes. "Es un gran jugador, y tenemos sin un gran jugador Kyrie Irving y un muy buen jugador Joe Harris y algunos otros. Así que no sé si tenemos el lujo en este momento. Con suerte, la temporada nos brinda esas oportunidades. Recientemente tuvimos uno con el hombro en el que no jugó durante cuatro días, por lo que disminuyó el golpe y le permitió regenerarse. Pero va a tener mucha responsabilidad”. Oportunidades. Recientemente tuvimos uno con el hombro en el que no jugó durante cuatro días, por lo que disminuyó el golpe y le permitió regenerarse. Pero va a tener mucha responsabilidad".