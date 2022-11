"Parece que ese jugador había dicho que si Haití jugara béisbol él jugaría por ellos y le pusieron una música, pero no es racismo no es ningún tipo de problemas entre los peloteros", expresó Ravelo.

SANTO DOMINGO.- La persona responsable de colocar la canción "Palito de Coco" cuando le tocaba batear al jugador de las Águilas Cibaeñas Orlando Calixte en el Estadio Quisqueya, fue sancionada por el Licey y la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

Así lo confirmó Fernando Ravelo, comentarista del equipo azul al participar en la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN. "Fue entre las personas animadores y de personas que no son oficial en el Licey, no sé por qué se llevó de esa persona, pero eso no va a pasar de ahí... él está fuera del Licey, pero la liga (Lidom) no sabemos todavía".

Agregó que se trató "de un asunto de competitividad, se equivocó y puso algo que no tenía que poner . No fue con intención ni siquiera de eso... parece que ese jugador había dicho que si Haití jugara béisbol él jugaría por ellos y le pusieron una música, pero no es racismo no es ningún tipo de problemas entre los peloteros".

Ravelo reiteró que el Club Atlético no es racista ya que al Licey llegan jugadores desde cualquier parte del mundo.