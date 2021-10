Antes de ser el primero en llegar a los entrenamientos del glorioso equipo azul, Ramírez se sometió a un programa de acondicionamiento físico que dice le ha rendido frutos inmediatos.

SANTO DOMINGO.-Hanley Ramírez solo tiene un pensamiento en su mente y es ayudar a los Tigres del Licey a ganar su corona número 23 en el torneo de béisbol otoño invernal dominicano.

"Es la meta, es la mentalidad de cada jugador, de la gerencia, ganar el campeonato", dijo Ramírez luego de encabezar al grupo de pelotero que inició los entrenamientos en las facilidades de los Rojos de Cincinnati en el municipio de Boca Chica.

Las prácticas son orientadas por el coach de banca José Leger. Para la próxima semana se espera la integración del manager Tony Díaz quien acaba de concluir sus compromisos como coach de tercera base del equipo de Grandes Ligas de los Mellizos de Minnesota.

Antes de ser el primero en llegar a los entrenamientos del glorioso equipo azul, Ramírez se sometió a un programa de acondicionamiento físico que dice le ha rendido frutos inmediatos.

"Me he venido preparando hace tres o cuatro meses para este día. Ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo y me ha ayudado ya que no siento fatiga", añadió el potente bateador derecho.

Los Tigres comenzarán el torneo como dueños de casa cuando reciban la visita de los Leones del Escogido en el partido pautado para las 7:15 de la noche y que tendrá como escenario el estadio Quisqueya Juan Marichal de la ciudad de Santo Domingo.