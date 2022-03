Anthony Edwards colaboró con 27 unidades, de las que 20 llegaron en el segundo cuarto, para que los Wolves se despegaran en el marcador.

REDACCIÓN.- Karl-Anthony Towns anotó 30 puntos, incluidos 16 en el cuarto periodo, para ayudar a que los Minnesota Timberwolves arrollaran el miércoles 124-104 a los decaídos Los Ángeles Lakers.

Anthony Edwards colaboró con 27 unidades, de las que 20 llegaron en el segundo cuarto, para que los Wolves se despegaran en el marcador.

Minnesota nunca estuvo en desventaja y terminó embolsándose su novena victoria en 10 partidos. Siguió a juego y medio de Denver en la puja por el sexto sitio de la Conferencia Oeste.

Los Wolves vieron una ventaja de 25 puntos reducida a sólo cuatro ante los suplentes de Los Ángeles en el cuarto periodo. Pero Towns, quien había impuesto un récord de la franquicia con 60 untos en su partido anterior, ayudó a enderezar el barco y a liquidar a un adversario que puso empeño al final.

Russell Westbrook erró un triple con 3:58 minutos por jugar, cuando Minnesota estaba arriba por 111-94. Towns acudió entonces a la zona donde el balón se escapó y, mirando al público, se puso una mano en la frente, como si buscara dónde había caído el disparo del jugador de los Lakers.

Towns también atrapó ocho rebotes y dio una asistencia en 26 minutos de juego, al tiempo que tiró de 15-8 de campo.

LeBrom James anotó 19 puntos con cinco rebotes, mientras que Carmelo Anthony aportó 16, y Westbrook tuvo 15.

Joel Embiid anotó 35 puntos y bajó 17 rebotes, mientras que James Harden agregó 21 unidades y repartió 11 asistencias para que los Philadelphia 76ers vencieran el miércoles 118-114 a los Cleveland Cavaliers.

La participación de Embiid se decidió apenas unos instantes antes del partido, debido a dolores en la espalda. Sin embargo, el camerunés no mostró rastros de la lesión, en su cumpleaños 28.

El pívot estelar y candidato a Jugador Más Valioso atinó 13 de 19 disparos de campo, incluido 1 de 3 desde la distancia de tres puntos, y 8 de 10 desde la línea de tiro libre, además de que aportó cinco asistencias en 35 minutos.

Nikola Jokic sumó 29 puntos y 13 rebotes en una actuación eficaz de 26 minutos para que los Denver Nuggets navegaran tranquilos el miércoles hacia una victoria de 127-109 sobre los alicaídos Washington Wizards.

Jokic llegó a 10.001 puntos en su carrera dentro de la NBA, todos con Denver. El serbio añadió ocho asistencias y se quedó a dos de lograr lo que hubiera sido su 19no triple doble en la temporada.

Cuatro veces elegido al Juego de Estrellas, Jokic atinó 10 de 14 disparos de campo. Atinó sus dos triples y sus siete tiros libres. Los Nuggets mejoraron a una foja de 2-0 en su gira por la costa del este, conformada por tres duelos.

Bones Hyland añadió 17 puntos a la causa de un equipo de Denver que lucha por asegurar uno de los seis lugares que conceden la clasificación automática a los playoffs en la Conferencia Oeste.

Los Nuggets, que son sextos, comenzaron la noche juego y medio encima de Minnesota, que es séptimo. Estaban además juego y medio detrás de Dallas.

Spencer Dinwiddie atinó un triple justo antes de que sonara la chicharra, en un duelo ante su equipo anterior, y los Dallas Mavericks superaron el miércoles 113-111 a los Brooklyn Nets.

Dinwiddie logró el enceste del triunfo con nueve segundos restantes en el duelo del domingo, una visita a Boston, y volvió a vestirse de héroe esta vez, luego que Kevin Durant había dado a los Nets una ventaja de un punto por medio de un triple con 10 segundos por disputar.

Los Mavs pidieron una pausa y Luka Donkic movió el balón antes de que Dallas pudiera entregarlo a Dinwiddie, quien saltó y disparó desde el costado derecho, frente al banquillo de Brooklyn.

Luego, celebró corriendo hacia el otro extremo de la cancha.

El esloveno Doncic finalizó con 37 puntos, nueve tableros y nueve asistencias por los Mavs, que lograron su octavo triunfo en nueve compromisos. Dinwiddie anotó 22 puntos, incluidos 15 en el cuarto periodo.

another one in the W column.

KAT - 30 pts. / 8 reb. / 1 ast. / 1 blk.

Ant - 27 pts. / 6 reb. / 4 ast. / 1 blk. / 2 stl.

PatBev - 18 pts. / 6 reb. / 1 ast. / 3 blk. / 1 stl.

TP - 13 pts. / 4 reb. / 1 blk. / 1 stl.

En los Lakers, LeBron James anotó 19 puntos, recogió cinco rebotes y repartió cuatro asistencias, pero tuvo un pésimo uno de ocho en triples en un mal día para todo su equipo, que solo convirtió diez de 45 intentos de tres puntos.

Los Lakers son octavos en el Oeste, mientras que los Timberwolves son séptimos (41-30), pero cada vez más cerca de los Denver Nuggets (42-28). Eso sí, les espera un calendario muy complicado, con citas contra Milwaukee Bucks, dos veces ante los Dallas Mavericks, Phoenix Suns y Boston Celtics.

Siguieron con grandes apuros los Lakers en los comienzos de partido y solo anotaron 17 puntos en el primer período, con un cero de diez en triples y un seis de 21 en tiros que les pasó factura y les hizo acumular una tempranera desventaja de catorce puntos tras doce minutos.

Un duro parcial adverso que confirmó las dificultades del equipo de Vogel en asaltar los partidos. En lo últimos dos partidos, perdían por catorce puntos ante los Phoenix Suns, y por 21 ante los Toronto Raptors, tras el primer cuarto.

Los Timberwolves, en gran estado de forma atlética y mental, fueron liderados por nueve puntos de Karl Anthony Towns y de Patrick Beverly, mientras que Malik Beasley, con un gran triple, y Anthony Edwards, con una canasta al contragolpe, propiciaron el 31-17 que dejaba tocados a los Lakers.

Y el segundo cuarto se convirtió en una auténtica pesadilla para los Lakers. La ventaja de los Timberwolves tocó los 25 puntos en el 51-26, con seis minutos por jugar, con un gran mate de Jarred Vanderbilt, pero fue un colosal Anthony Edwards en hundir al equipo angelino.

Si LeBron y Carmelo Anthony lideraron la reacción, más de orgullo que táctica, de los Lakers, Anthony anotó veinte puntos en el segundo cuarto, con cinco de siete en triples y once puntos consecutivos para unos Timberwolves que volvieron a escaparse hasta el 67-46 del descanso.

Llevaba 24 puntos al descanso frente a unos Lakers que seguían con tremendos apuros en los triples, al conectar apenas dos de 21, por el nueve de 22 de los Timberwolves.

LOS LAKERS REACCIONAN, TOWNS REMATA

Los Lakers cambiaron de ritmo en la segunda mitad y, a base de grandes parciales, remontaron poco a poco hasta colocarse a nueve puntos para empezar el último período.

Se desbloquearon en los tiros de tres puntos y tras el dos de 21, convirtieron seis de quince, con un triple de Westbrook para el 64-73 para completar un parcial de 18-4.

Los Timberwolves no pudieron contar con Towns, cargado de faltas, y vieron bajar mucho sus porcentajes, con un pobre uno de nueve en triples que facilitó la remontada de los Lakers.

Con trabajo, Minnesota consiguió recuperar una ventaja de doble dígitos, pero un triple sobre la bocina del tercer cuarto de DJ Augustin determinó el 86-77 que devolvía esperanzas a los Lakers.

Otra bandeja de Augustin los acercó hasta los cuatro puntos, pero en ese momento, con el regreso de Towns a la pista, los Timberwolves volvieron a acelerar.

Lograron un último período con 38 puntos y blindaron su triunfo con varios minutos de antelación, con una ventaja de veinte puntos llevada hasta el final 124-104.

El encuentro se cerró en un ambiente de gran fiesta en el Target Center, con varios aficionados que se quitaron los zapatos, tal y como suele hacer Towns cuando sabe que los partidos están sentenciados.