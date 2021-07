El dominicano bajó su producción durante el mes de mayo y empeoró en junio.

REDACCIÓN DEPORTIVA.- El pelotero dominicano Yermín Mercedes anunció a través de su cuenta de instagram que se alejará del béisbol por tiempo indefinido.

Mercedes le pidió perdón a la prensa y a todos los equipos en los que participó que en su momento ofendió y no supo tolerar las decisiones de estos por “fruto de su inmadurez”.

El pelotero le dio gracias a Dios por darle la vida, a su familia y a todos sus fanáticos que siguen su carrera.

“Primero que nada quiero agradecerle a Dios por darme la vida a los fans que sin ellos no fui nada a mi familia por comprenderme y apoyarme siempre a Daniel szew por sacarme adelante, y de paso pedirle perdón a todos aquellos los cuales eh ofendido frutó de mi inmadurez a los miembros de la radio, televisión y prensa.. a todos los equipos que participé por no tolerar las decisiones de ellos a todo aquel que como ser humano le eh fallado le pido disculpas y de esta manera me alejo del béisbol por tiempo indefinido..! Dios los Bendiga”, escribió el pelotero.

Yermín Mercedes, fue bajado a ligas menores por los Medias Blancas de Chicago, luego de tener un excelente inicio de temporada en Las Mayores.

El dominicano bajó su producción durante el mes de mayo y empeoró en junio. También tuvo un encontronazo el 17 de mayo entre con el dirigente Tony La Russa.

El “Yerminator” tomó a las Grandes Ligas por sorpresa luego de casi una década en las menores, al batear para promedio de .415 junto con un OPS de 1.114 y ganarse los galardones de Jugador de la Semana (en el inicio de la temporada) y Novato del Mes de abril en la Liga Americana.

Mientras que ha estado teniendo una buena actuación en las ligas menores con promedios de .309/.377/.655.