REDACCIÓN INTERNACIONAL.-Los Brooklyn Nets de la NBA no negociarán la ampliación de contrato con su estrella Kyrie Irving, que se niega a vacunarse contra el coronavirus, informa Yahoo! Sports, que se remite a una entrevista del periodista deportivo Shams Charania en el 'podcast' 'The Glue Guys'.

Charania explicó que el equipo no ofrecerá una extensión de su contrato de 186 millones de dólares a Irving, que —asegura— estaría dispuesto a sacrificar "16 millones de dólares de salario de la próxima temporada y 186 millones en cuanto a una extensión [del contrato] que no se le ofrecerá ahora".

No obstante, ahora el baloncestista podría perder más de 200 millones de dólares, según Yahoo! Sports.

"No se trata de ser antivacunas. Se trata de lo que me hace sentir bien", citó Charania en su cuenta de Twitter a Irving, que se expresó en estos términos en su cuenta de Instagram durante una transmisión en vivo. Asimismo, el deportista recalcó que apoya a las personas que eligen inocularse.

A finales de septiembre, las autoridades de Nueva York emitieron sendos decretos que obligan a los jugadores a estar inoculados contra el covid-19 para poder disputar partidos. Paralelamente, la NBA, que no contempla la vacunación obligatoria, sí ha anunciado que los baloncestistas que no se hayan inoculado contra el coronavirus no cobrarán por aquellos partidos que se pierdan por esta razón.