El Big Papi, aparentemente molesto, colgó un audio visual de unos dos minutos y que se distribuyó en las redes sociales, donde dice que en el país se prioriza temas que no tienen importancia.

REDACCIÓN.- El ex pelotero de Grades ligas David Ortiz sigue dando de qué hablar tras hacerse viral en las redes sociales por andar en four wheel durante el asueto de Semana Santa y estar jugando dominó junto a la que según sus palabras confirma es su actual pareja.

“Yo tengo una villa en Las Terrenas. Si tú no quieres que yo vaya a la mía, préstame una en Casa de Campo”. Estalló el actual Salón de la Fama de CooperstownDavid Ortiz, contra los que lo criticaron luego de vacacionar “en el bajo mundo“en Samaná.

“De todo un sonido, de todo una vuelta. ¿Ustedes no se hartan? Vivan su vida. Cuando yo era un desbaratado que yo no tenía ni uno nadie sabía quién era David Ortiz. Ahora me quieren decir lo que tengo que hacer con mi vida“, dijo el ex Grandes Ligas.

La respuesta de forma tensa de Ortiz es luego de que el pasado lunes se hiciera viral porque este estuviera vacacionando y gustando en Las Terrenas, además por su acompañante, que él dice en el video “La mujer mía” y hasta el momento no ha sido identificada y no dejó al Salón de Fama mientras estuvo compartiendo con amigos. Aburrido

“En otros países a uno lo condecoran, siempre quieren hacer lucir a uno como si estuviera haciendo lo malo”, dijo el astro del béisbol en el audiovisual.

Se recuerda que en los videos de sus vacaciones de Semana Santa, al recién Salón de la Famade Cooperstown se le vio manejando una moto de cuatro ruedas (Four Wheel) y en un ambiente de alegría, siendo reconocido por algunos curiosos que querían hacerse fotos con el ex Grandes Ligas.

David Ortiz ingresó al Salón de la Fama el pasado 26 de enero contando con un 84.1% de los votos para su ingreso a Cooperstown, el “Big Papi”, se unió a Buck O’Neil, Minnie Miñoso, Tony Oliva, Gil Hodges, Jim Kaat y Bud Fowler para ser exaltados este próximo 24 de julio de 2022.

Es el cuarto dominicano en ingresar uniéndose a sus compatriotas Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero, quienes alcanzaron ese logro en 1983, 2015, y 2018 respectivamente.