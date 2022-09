Con relación a la disminución de los cuadrangulares con relación a la temporada pasada, Guerrero Jr. admitió que sintió un poco de presión y ansiedad por llegar al jonrón número 100 de su carrera.

SANTO DOMINGO,- Cuando de posibles extensiones contractuales se habla en Grandes Ligas, el nombre de Vladimir Guerrero Jr., emerge como uno de los principales a tomarse en cuenta.

En ese sentido, Guerrero Jr. fue cuestionado al respecto. "Estoy abierto a firmar una extensión de contrato. Me siento muy bien en este equipo de los Blue Jays. Espero que en la temporada muerta suceda algo en ese sentido", indicó el estelar toletero.

Con relación a la disminución de los cuadrangulares con relación a la temporada pasada, Guerrero Jr. admitió que sintió un poco de presión y ansiedad por llegar al jonrón número 100 de su carrera.

"Uno como humano tiene un poquito de presión y ansiedad cuando sabes que estás cerca de lograr una hazaña. Pienso que quizás eso pudo influir en ese sentido".

Previo a su cuadrangular 28 de la temporada y el número 100 de su carrera, Guerrero Jr. no había conectado jonrón en sus últimos 13 juegos y sólo ha remolcado 2 carreras y en sus últimos 24 juegos sólo había conectado un cuadrangular, con 7 remolcadas.

Guerrero exhibe un promedio al bate de .278, 28 jonrones, 84 remolcadas, 81 anotadas, 157 hits, 33 dobles, 61 extrabases, 274 bases alcanzadas, 51 bases por bolas, 100 ponches, OBP .342, SLG .485 y un OPS .827.

"Para mí siempre es más importante la actuación de mi equipo por encima de mis logros personales"

Un aspecto que Vladimir Guerrero Jr. siempre ha dejado claramente establecido es el relativo a la importancia que tiene para él que su equipo tenga un buen desempeño.

"Me siento más satisfecho y contento cuando mi equipo está jugando buena pelota y está luchando por lograr su avance a los playoffs. Eso para mi es más importante que mis logros personales y las estadísticas que yo pueda acumular. A eso me refería cuando hablé de que el buen comienzo que tuvimos en esta temporada era una especie de avance, el "trailer de la película". Algunos malinterpretaron esas palabras que dije, pensando que me refería a mi, pero realmente hablaba de mi equipo", significó.

"Mi favorito al MVP en la Liga Americana es Aaron Judge"

Sobre quién deberá ser, a su juicio, el ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en esta temporada, Guerrero Jr. fue enfático al señalar que su favorito es el corpulento jardinero derecho de los Yankees de Nueva York Aaron Judge.

"Siendo honesto, pienso que si se lo dan a Ohtani será otro robo más. Los números de Judge están muy por encima de los de Ohtani. Ohtani es un excelente pelotero, pero para mi el MVP tiene que ser Aaron Judge. No se para otro, pero para mi Judge tiene que ganar el premio este año", manifestó.