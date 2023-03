La víctima, Kristin Evans, dijo en 2021 ante la justicia la forma en que su esposo la agredía. “Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”.

Redacción.- Zac Stacy, excorredor de la National Football League (NFL), solo recibió una condena de seis meses por violencia doméstica, dos años después de que se conociera que golpeó a su esposa, Kristin Evans, frente a su hijo.

El exjugador de fútbol americano, que militó en Los Angeles Rams y los Jets de Nueva York, fue condenado por un juez en el condado de Orange, Florida, la primera semana de marzo, de acuerdo con la prensa estadounidense. Una vez cumpla la pena, permanecerá un año en libertad condicional.

La víctima, Kristin Evans, dijo en 2021 ante la justicia la forma en que su esposo la agredía. “Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”.

Ya luego, en redes sociales, subió un video de otra agresión, en la que se ve a Zac Stacy golpeándole y levantándola de un sofá donde estaba junto a su bebé, de solo meses de nacido, para lanzarla contra el televisor.

Incluso cuando la mujer tenía el electrodoméstico encima, siguió agrediéndola. “Por favor, metan a este hombre detrás de las rejas. Sí, soy la mujer del video”, escribió la mujer en ese entonces, aunque el video volvió a ser tendencia las últimas horas.

Así mismo, en la orden de restricción que interpuso en ese entonces, dijo: “¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado. Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo”.