Según un ciudadano consultado por Noticias SIN, habrá una posible prórroga hasta el 28 de febrero, sin embargo, la DGII no lo ha comunicado de manera oficial.

SANTO DOMINGO.- Ante la falta de más de 124 mil vehículos con marbete, la Dirección General de Impuestos Internos extendió por 28 días más el plazo para adquirir el impuesto, pero con recargo de hasta dos mil pesos. La institución informó que más de 1.4 millones de contribuyentes renovaron a tiempo la estampilla, lo que representa el 99 por ciento del objetivo.

De las pocas personas que procuraron el impuesto de circulación vehicular está el joven Ronny Pichardo quien indicó que la falta de tiempo en sus actividades diarias no le permitió comprar el marbete dentro del plazo sin recargo que dio la Dirección General de Impuestos Internos. Pero esta mañana acudió a una de la sucursal de la avenida Los Próceres de esa entidad para adquirirlo.

Al igual que Ronny, la señora Miledis Cava también fue asistió a esa sucursal para recuperar la lámina del impuesto, ya que contó que cuando lo compró durante los días sin recargo, fue asaltada antes de colocarlo en el cristal delantero de su vehículo.

Durante las horas de la mañana escasamente se observaron personas acudiendo a las entidades bancarias por el marbete, pese a que Impuestos Internos extendió hasta el 28 de febrero su compra, pero con recargo.

El monto de recargo por no renovación durante el plazo establecido es de dos mil pesos. Aquellos que no renovaron el marbete del 2020-2021 el recargo es de dos mil 100 pesos y tres mil 100 pesos quienes no renovaron el del 2019-2020 y años anteriores.

En tal sentido El marbete continuará vendiéndose en más de 700 entidades bancarias durante todo el mes de febrero.