Al indicar que no sólo las carnes, sino también los vegetales y algunos víveres han aumentado el costo, algunas familias detallan que en vez de reemplazar, alternan los alimentos para sus comidas o los compran en menor cantidad.

Por Gabriela Andújar

Santo Domingo.- Con una canasta básica que se incrementó según el Banco Central en más de tres mil 100 pesos, las familias de barrios populares de la capital se ven obligadas a sustituir algunos productos de su dieta y a esperar que pasen las bodegas móviles de Inespre para poder adquirir algunos de los alimentos indispensables a un menor precio.

Aunque destacan los precios que ofrecen las bodegas móviles de Inespre, amas de casa de diferentes sectores del Gran Santo Domingo lamentan que no siempre los pueden aprovechar, algunas veces por la falta de recursos económicos o por la escasa frecuencia de esos mercados ambulantes.

Nilda Peña, vendedora de pacas, manifestó que "dura mucho sin pasar, si aprovecho y compro, ahí sale más económico, el arroz, el salami todo es más barato, pero no tanto, hay momentos que llega y no tenemos dinero y no podemos comprar".

Mientras residentes del Ensanche La Fe, como Nilda Peña, aseguran que las bodegas no han pasado en lo que va del mes, habitantes de Villa Juana y Villa Consuelo explican la ubicación de esos vehículos bodegas no permite que todos los moradores beneficiarse de los productos de Inespre.

"Ellos tienen como 20 días o un mes que no pasan, yo misma en Inespre busco la papa, el ajo la cebolla", expresó Maritza Toribio, vendedora de comida.

Con el acelerado incremento que registran los productos básicos, algunas amas de casa aseguran que se han visto en la necesidad de sustituir productos que antes consumían en su mesa.

Luisa Feliz, ama de casa, dijo que "por berenjena, por sardina y por tuna. Una naranja agria está a 15 pesos, la lechuga a 35 pesos la libra, yo acabo de dar 60 pesos por dos maticas de lechuga".

Las amas de casa de distintos barrios populares del Gran Santo Domingo coinciden en que tendrán que unirse y hacer movilizaciones para que las autoridades busquen una alternativa y establezcan control en los precios.