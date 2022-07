La publicación mensual puntualiza que la superación de las desigualdades constituye un imperativo para lograr mayores niveles de desarrollo.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, dio a conocer el “Monitor de la Frontera” correspondiente a junio de 2022 sobre los cambios observados en las características de los hogares de la zona fronteriza en el período 2013-2021, donde se destacan las intervenciones multisectoriales de la Estrategia de Desarrollo para la Zona Fronteriza: MiFronteraRD , las cuales contribuirán en mejorar la calidad de vida.

En específico, en base a la ENHOGAR 2021, señala que los hogares del territorio continúan siendo muy vulnerables en términos de materialidad de la vivienda.

En particular, se destaca que cuatro de cada 10 hogares todavía no cuentan con inodoro como servicio sanitario, cinco de cada 10 no cuenta con acceso a agua dentro de la vivienda, mientras que siete de cada 10 carecen de techo de concreto.

La publicación mensual puntualiza que la superación de las desigualdades constituye un imperativo para lograr mayores niveles de desarrollo.

“Las distintas facetas de la desigualdad asociadas a la zona fronteriza evidencian limitaciones en cuanto al acceso a bienes y servicios básicos, lo que genera desincentivos para la innovación y la inversión”, señala el documento, elaborado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza.

Puntualiza que los hogares en la zona fronteriza presentan mejoría en la materialidad de vivienda, sin embargo, persisten las condiciones de vulnerabilidad en 54%, lo que evidencia la necesidad de acciones multisectoriales.

En este sentido, explica que las últimas actualizaciones estadísticas continúan situando a la zona fronteriza como el territorio con mayor concentración de hogares ubicados en los grupos socioeconómicos bajo y muy bajo (54.3%). En particular, cita que en 2021 Elías Piña (73.6%).