Tanto la DGII como la DGA tienen proyecciones de recaudación, en forma conjunta, por el orden de los RD$980,000 millones. Con los aportes de la Tesorería Nacional, estimados en RD$60,000 millones.

SANTO DOMINGO.-Durante los primeros meses del años el Gobierno recortó gastos por 44,000 mil millones de pesos con el objetivo de reducir el déficit fiscal y mantener un balance adecuado.

Así lo informó este martes el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al participar en la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN.

Rijo Presbot manifestó que aunque los ingresos por la Dirección General de Aduanas (DGA) han estado por debajo de lo previsto debido a la caída de precios en el mercado internacional y la reducción de costos de los fletes, el incremento en las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) pudo lograr que se cerrara el trimestre con un nivel superior a lo estimado.

“Para el primer trimestre de este año teníamos estimados ingresos por RD$239,677 millones, mientras que la recaudación efectiva fue de RD$243,271 millones”, expresó el funcionario

En cuanto a los gastos, la estimación era de RD$345,000 millones, sin embargo, la ejecución fue de RD$301,000 millones al cierre del 31 de marzo.

Solo en gasto corriente el recorte fue de aproximadamente RD$28,000 millones, mientras que en los gastos de capital, de los RD$ 36,296 se que había programado, se ejecutaron RD$28,646.

Tanto la DGII como la DGA tienen proyecciones de recaudación, en forma conjunta, por el orden de los RD$980,000 millones. Con los aportes de la Tesorería Nacional, estimados en RD$60,000 millones, se completaría la estimación de ingresos, que serían RD$1 billón 40,005.5 millones, según indicó el también viceministro de Hacienda.

Las recaudaciones del Gobierno deben presentar mejoría, especialmente a través de la Dirección General de Aduanas y de la Tesorería Nacional, ya que la DGII es la única que mantiene niveles de ingresos por el orden de lo estimado. Si no mejora, el Gobierno se vería en la necesidad de solicitar al Congreso una reformulación del presupuesto en donde se establezca un aumento del déficit fiscal esperado, que implicaría más endeudamiento de lo programado.

"Ahora, en el primer semestre, nos mantendremos vigilantes para luego determinar qué hacer a partir de esa fecha", agregó el funcionario.

Subsidio eléctrico

El director de Presupuesto señaló que una de las restricciones que hay en el Presupuesto General es el subsidio eléctrico. "Es lo que nos lleva más rápido al déficit... nosotros estimados RD$ 77 mil millones para este año con una posibilidad de llevarlo a ejecutar prácticamente lo mismo casi 1,800 millones de dólares que pasó el año pasado", expresó.

Deuda Administrativa

José Rijo Presbot dice que se ha eliminado “la odiosa práctica del pasado de creación deuda administrativa”.

Dijo se tuvo que tomar prestado más de 150 mil millones de pesos para pagar las deuda administrativa de años anteriores, que representa prácticamente, el 24% del endeudamiento que hubo en esos años. Resaltó que el pasado año la deuda administrativa representó solo el 1% del endeudamiento.

“Estoy diciendo que los 62 mil millones de pesos de deuda administrativa, deudas ilegales porque fueron generadas bajo un proceso de no licitaciones, de no tener respaldo presupuestario”, agregó.

Recordó que en años anteriores, la pasada gestión llegó a invertir cerca de 42 mil millones de pesos en la campaña política del entonces candidato Danilo Medina. “Los años electorales siempre ha sido fatídico para el país”.

“Aquí nosotros estamos siendo bien estrictos y no hay ningún gasto que no esté debidamente sustentado en los ingresos, es decir, no se puede ejecutar ningún gasto sino se tiene la certificación de apropiación”.

"Hemos logrado que el portal transaccional de Compras y Contrataciones cuando se adjudica una obra, un bien o un servicio, ya el dinero está reservado de antemano para que no se genere lo que es deuda administrativa", manifestó el funcionario.