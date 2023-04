Recordó que en años anteriores, la pasada gestión llegó a invertir cerca de 42 mil millones de pesos en la campaña política del entonces candidato Danilo Medina. “Los años electorales siempre ha sido fatídico para el país”, agregó.

SANTO DOMINGO.- El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, manifestó que en el Gobierno se ha eliminado “la odiosa práctica del pasado de creación de deuda administrativa”.

Durante su participación en El Despertador, el funcionario dijo se tuvo que tomar prestado más de 150 mil millones de pesos para pagar las deuda administrativa de años anteriores, que representa prácticamente, el 24% del endeudamiento que hubo en esos años. Asimismo, resaltó que el pasado año la deuda administrativa representó solo el 1% del endeudamiento.

En ese mismo sentido, Rijo Presbot señaló que "hemos logrado que el portal transaccional de Compras y Contrataciones cuando se adjudica una obra, un bien o un servicio, ya el dinero está reservado de antemano para que no se genere lo que es deuda administrativa".

“Aquí nosotros estamos siendo bien estrictos y no hay ningún gasto que no esté debidamente sustentado en los ingresos, es decir, no se puede ejecutar ningún gasto sino se tiene la certificación de apropiación”, destacó el funcionario.