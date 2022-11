Desde que salió la resolución, las reacciones no se hicieron esperar. Opiniones de los propietarios, gerentes de negocios nocturnos y jefes de bares comerciantes quienes no están de acuerdo.

Por: Gabriela Andújar

El Ministerio de Interior y Policía prohibió el consumo y expendio de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales en varios municipios de la provincia Santo Domingo de lunes a domingo a partir de la medianoche y hasta las ocho de la mañana.

Desde que salió la resolución, las reacciones no se hicieron esperar. Opiniones de los propietarios, gerentes de negocios nocturnos y jefes de bares comerciantes quienes no están de acuerdo y se quejan de que esta medida les traería grandes pérdidas en sus negocios, por lo que sugieren implementar otras alternativas para disminuir los actos delictivos, que no afecten a los comerciantes.

La Unión Dominicana de propietarios de centros nocturnos de diversión tendrá una rueda de prensa El jueves y posteriormente el viernes una marcha hacia el ministerio de interior y policía y luego al Palacio Nacional.

La resolución establece que de lunes a domingo, desde las 12 de la medianoche hasta las ocho de la mañana, no está permitido vender bebidas alcohólicas en los municipios de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Boca Chica, Los Alcarrizos, y los distritos municipales que pertenezcan a los sectores anteriormente mencionados.

Para lograr el cumplimiento de esta medida, el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas y con el apoyo de la Policía Nacional, se mantienen vigilantes en los distintos negocios.

Los establecimientos que violen este artículo, estarán expuestos al cierre temporal o definitivo de sus negocios, así como también a la cancelación de licencias o permisos correspondientes.