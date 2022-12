Este aeropuerto se une a la extensa red global de terminales operadas por la empresa en más de 30 países de América y Europa.

SANTO DOMINGO.- Universal Aviation® junto a su socio local Assist Air, AERODOM y VINCI Airports, dejaron formalmente inauguradas sus operaciones en la renovada terminal para vuelos ejecutivos del Aeropuerto Internacional de La Isabela- Dr. Joaquín Balaguer, desde la cual elevará la experiencia de sus clientes con el servicio de clase mundial que ofrece en las 50 terminales de este tipo que opera en América y Europa.

Danilo Rosario Jiménez, director de Universal Aviation® en el país expresó: “Con gran satisfacción iniciamos las operaciones de la más completa terminal ejecutiva del país, bajo el modelo de gestión y estándares de Universal Aviation®. A partir de hoy, nuestros clientes recibirán el mismo nivel de servicio que ofrecemos en terminales multipremiadas como las de Londres, París, Madrid o México. Con este paso, contribuimos a elevar el perfil del Aeropuerto Internacional La Isabela, convenientemente ubicado a solo minutos del centro financiero de Santo Domingo, con cerca de 2000 vuelos ejecutivos y sobre 3000 pasajeros al año”.

De su lado, Greg Evans, Chairman of the Board de Universal Weather and Aviation®, dijo: “Todos en Universal estamos orgullosos de traer nuestra marca, nuestros estándares de seguridad y nuestra experiencia de servicio de renombre mundial a este aeropuerto, haciendo que los visitantes tengan una experiencia memorable al entrar y salir del país por estas puertas. Nos llena de entusiasmo estar operando hoy en casi todos los aeropuertos de la República Dominicana”.

Como parte de la red mundial de Universal Aviation®, la nueva terminal tiene un compromiso con la excelencia en el servicio al incorporar los rigurosos estándares de Universal para la calidad del manejo en tierra, la capacitación, la seguridad, la consistencia, el servicio al cliente y el respeto por las normas. El cumplimiento de estos estándares se asegurará mediante capacitación y auditorías periódicas.

“Damos la más cordial bienvenida a Universal Aviation® que desde ahora asume la gestión de la terminal de vuelos ejecutivos del Aeropuerto Internacional de La Isabela. Su probada experiencia, rigurosos estándares y premiado servicio, auguran una exitosa operación que nos permitirá responder a las expectativas y necesidades de nuestros apreciados clientes, al convertir esta terminal en la más completa para vuelos ejecutivos del país.” expresó Mónika Infante Henríquez, directora general de AERODOM.

La terminal ejecutiva contará con los servicios de Caribbean Catering Services y las creaciones del reconocido Chef Ciro Casola, sala de pasajeros VIP, salón de conferencias, sala de tripulaciones, acceso directo a rampa, coordinación de permisos, mantenimiento, manejo de equipaje, arreglos de seguridad, combustible, valet parking y traslados terrestres.

Universal Aviation® opera los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos Las Américas, La Romana, Punta Cana, Puerto Plata, Samaná y Santiago.