REDACCIÓN.- El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, participó en las Reuniones Anuales de las Juntas de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo del Banco Mundial, las cuales se llevan a cabo desde el 10 al 16 de octubre de los corrientes, en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

El evento reunió a las principales autoridades de bancos centrales, ministros de finanzas y de desarrollo de los distintos países miembros de dichos organismos, con el objetivo de analizar cuestiones de interés mundial, incluidas la evolución de la economía mundial y sus perspectivas, el consenso de medidas de política económica que impulsen un mayor crecimiento a nivel global, la erradicación de la pobreza, así como la eficacia de la capacitación y asistencia técnica.

En el marco de estas, Valdez Albizu participó en la Reunión de la Constituyente, encabezada por el señor Afonso Bevilaqua, director ejecutivo del FMI por Brasil y presidente de la silla de los países a la cual pertenece la República Dominicana ante el organismo.

En la actividad intervinieron los presidentes y gobernadores de bancos centrales miembros, donde aprovecharon para exponer sobre los resultados las expectativas de cada país para el cierre de 2022, en medio de un entorno internacional complejo. Durante su participación, Valdez Albizu señaló que el actual entorno internacional se ha visto afectado por los efectos remanentes de la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, desacelerando el ritmo de recuperación de la economía mundial.

En ese sentido, señalo que, para el 2022, el ritmo de crecimiento moderado de los Estados Unidos ha continuado incidiendo en la actividad económica de los países de la región, reduciendo su crecimiento a 3.5%.

Además, indicó que, bajo este escenario, los bancos centrales deben mantenerse enfocados en controlar la inflación, dadas las fuertes presiones inflacionarias que enfrentan todos los países de América Latina y el Caribe, que pudieran poner en riesgo los beneficios del crecimiento económico por la inestabilidad de precios, generando un impacto social negativo, principalmente para la población más vulnerables.

Agregó que, a pesar del complejo entorno internacional, la economía dominicana ha logrado recuperarse, con un crecimiento de un 12.3% en 2021. En ese sentido, durante enero-agosto 2022, la economía dominicana ha mantenido un dinamismo al expandirse en 5.5%, esperando que para el cierre del año el crecimiento se ubique entre 5.0% y 5.5%, cercano a su potencial.

Asimismo, el gobernador subrayó el notable desempeño de la actividad turística, con la llegada de 4.9 millones de no residentes para el periodo enero-agosto 2022, estimándose que para el cierre de año se reciban unos 7.2 millones de turistas, generando ingresos de más de US$ 8,500 millones aproximadamente.

De la misma manera, las remesas y las exportaciones totales tuvieron un desempeño positivo en los primeros 8 meses del año, previéndose que el déficit en Cuenta Corriente se ubique en torno al 3.5% del PIB, siendo cubierto en gran medida por la IED, cuyas estimaciones se encuentren entre US$ 3,500 y US$ 4,000 millones para el cierre de este año; mientras que las reservas internacionales se ubicarán en unos US$ 14 mil millones, equivalentes a 12.5% del PIB y 6 meses de importaciones, superando las métricas del FMI.

Enfatizó la importancia de que los organismos multilaterales de financiamiento continúen apoyando a la región para sortear con éxito los desafíos post-pandemia y las repercusiones internacionales de la guerra en Ucrania; acogiendo con beneplácito la entrada en vigencia del nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés), el cual sirve de ayuda para que los países miembros puedan enfrentar desafíos estructurales exacerbados por la pandemia y el cambio climático.

Por otra parte, Valdez Albizu, junto al ministro de Hacienda José Manuel Vicente, participó en la reunión de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPDR) con el FMI, dirigida por su Subdirector Gerente, señor Kenji Okamura, y su director para el hemisferio occidental, señor Ilan Goldfajn.

En su intervención, el gobernador del BCRD indicó que las presiones inflacionarias originadas por factores externos, los elevados precios de las materias primas, así como los costos del transporte de contenedores, han representado un reto en términos macroeconómicos durante el último año, haciendo que la autoridad monetaria y financiera comenzara a ejecutar, desde finales del año 2021, un plan de restricción monetaria, decidiendo incrementar su tasa de política monetaria (TPM) en 525 puntos básicos, pasando de 3.00% a 8.25%.

Destacó que la economía dominicana se ha recuperado rápidamente al crecer 12.3% en el año 2021 y 5.5% durante enero-agosto de 2022. Igualmente, el gobernador Valdez Albizu mantuvo un encuentro con el Instituto de Capacitación del FMI sobre los avances de asistencia técnica en temas de modelos macroeconómicos y oportunidades de capacitación técnica a nivel regional, con sede en las instalaciones del Banco Central.

También se reunió con el Departamento Monetario y de Mercado de Capitales del FMI (MCM), donde se abordó el tema de las monedas digitales emitidas por Bancos Centrales.

El gobernador y la delegación también se reunieron con las autoridades de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los Estados Unidos de América, en la que compartieron los avances de la asistencia técnica recibida por BCRD, con el objetivo de desarrollar diversas estrategias para la inclusión financiera. Valdez Albizu sostuvo, además, una reunión bilateral con el señor Alfonso Bevilaqua, Director Ejecutivo del FMI, en la que analizaron el comportamiento de la economía dominicana ante el actual contexto internacional.

Del mismo modo, se abordaron temas relacionados al actual instrumento de coordinación de políticas (PCI) y el acceso al fondo de resiliencia y sostenibilidad (RST) por parte de la República Dominicana, entre otros.

Las autoridades del BCRD sostuvieron dos encuentros con entidades financieras interesadas en el mercado dominicano.

El primero fue realizado con la delegación de altos ejecutivos del JP Morgan, donde se pasó revista sobre la rápida recuperación de la economía dominicana en un escenario internacional adverso, destacándose su capacidad de resiliencia, favoreciendo el incremento de la inversión extranjera directa.

La segunda reunión contó con la presencia de los señores Rick Kushel, Director General Senior del Grupo de Gestión de Portafolios y Pablo Arteaga, Director del Grupo de Instituciones Oficiales para América Latina de BlackRock.

En el encuentro los presentes sostuvieron un intercambio de impresiones sobre los servicios de gestión prestados por la referida entidad, así como aspectos para futuras cooperación entre ambas instituciones.

En adición a las reuniones anuales, el gobernador Valdez Albizu estuvo presente en la CXVIII Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales Miembros de la Comisión de Estudios Monetarias Latinoamericanos (CEMLA).

En este encuentro se le otorgó la oportunidad a cada banco central de exponer el contexto macroeconómico vigente, así como las perspectivas económicas y financieras internacionales y de la región para el cierre de 2022.

A su vez, en el marco de la referida reunión, fue celebrada la Asamblea Anual del CEMLA, con la presencia de los miembros del organismo. Valdez Albizu estuvo acompañado por los señores Joel Tejeda Comprés, subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera; Julio Andújar Scheker, asesor económico de la Gobernación del Banco Central; y Joel González, director del Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos.