Santo Domingo, República Dominicana.El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 0.64 % en el mes de octubre de 2021, colocando la inflación acumulada de los primeros diez meses del año (enero-octubre) en 6.56 %, y la inflación interanual medida de octubre 2020- octubre 2021 en 7.72 %, registrando una ligera disminución de 0.02 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre del presente año.

El informe mensual del BCRD explica que la inflación subyacente anualizada se situó en 6.31 % en octubre de 2021. Este indicador excluye algunos artículos cuyos precios tienden a ser volátiles o bien no responden normalmente a las condiciones monetarias. En ese tenor la inflación subyacente aísla el comportamiento de ciertos alimentos con gran variabilidad en sus precios, así como los combustibles, los servicios administrados y de transporte, las bebidas alcohólicas y el tabaco, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.

El órgano regulador destaca que la dinámica inflacionaria en el ámbito doméstico se mantiene influenciada principalmente por factores de origen externo, relacionados al aumento de los precios en los mercados internacionales de los insumos alimenticios, el petróleo y otras materias primas, así como los cuellos de botella en las cadenas de suministros, combinados con el incremento en las tarifas de los contenedores y fletes globales han impactado los costos de producción de las empresas e incidido en la inflación.

Asimismo, ofrece una explicación sobre este fenómeno a nivel mundial explicando que el repunte de la inflación ha sido generalizado a nivel global ya que estos factores también han ejercido presión al alza en los precios de la mayoría de las economías del mundo. Se resalta los casos de economías avanzadas como los Estados Unidos de América con una inflación anualizada de 6.2 % en octubre de 2021, la más alta en los últimos 31 años, la cual prácticamente triplica el umbral promedio de 2 % establecido como objetivo. Igualmente, la

Zona euro (ZE) ha mostrado un importante aumento de la inflación al alcanzar un 4.1 % en términos interanuales durante el mes de octubre de 2021, siendo este el punto más alto observado en los últimos trece años y muy por encima del objetivo de 2 % establecido por el Banco Central Europeo.

En el caso de América Latina, se ha registrado una trayectoria de la variación del IPC similar a la descrita anteriormente, al considerar que países como Brasil (10.7%), México (6.2%), Chile (6.0%), Perú (5.8%) y Colombia (4.6%) presentan niveles de inflación anualizada al mes de octubre de 2021 que superan el rango establecido en sus respectivos esquemas de meta de inflación

Un aspecto positivo a resaltar es que recientemente se ha observado que los costos de los fletes marítimos y contenedores han comenzado a moderarse, lo cual se espera que se refleje en una desaceleración del ritmo de crecimiento de los precios domésticos una vez finalizada la temporada de las festividades navideñas, contribuyendo a la convergencia de la inflación al rango meta de 4% ±1% en el año 2022.

Variación por grupos

El informe del BCRD establece que los grupos de mayor contribución en la inflación del mes de octubre de 2021 fueron Transporte, al variar 1.00 %, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.56 %), Vivienda (0.95 %) y Restaurantes y Hoteles (0.78 %), explicando en conjunto aproximadamente el 79 % del incremento en el índice de precios. En menor medida, contribuyeron los grupos, Bienes y Servicios Diversos (0.51 %) y Muebles y Artículos para el hogar (0.73 %). En adición, vale precisar que la inflación del referido mes no fue más pronunciada por la disminución en los de precios en algunos alimentos con alta participación en el gasto de los hogares como son tales como pollo fresco (-1.03 %), plátanos verdes (-2.20 %), tomates (-5.42 %) y ajo (-2.98 %).

El reporte indica que el índice de precios del grupo Transporte fue el de mayor incidencia en el IPC del mes de octubre de 2021, al registrar un incremento de 1.00 %. El mismo se explica principalmente por los aumentos de precios de las gasolinas regular (2.06 %) y Premium(1.65 %) y el gas licuado (GLP) para vehículos (4.16 %). Además, aportaron los aumentos de precios de las motocicletas (10.56 %), los servicios de transporte terrestre en carro público (0.25 %), en motoconcho (0.30 %) y en taxi (0.36 %). Estas alzas fueron compensadas parcialmente por la reducción en los precios de los pasajes al exterior (-9.15 %), incidiendo en que la inflación de este grupo no fuera de mayor magnitud.

Además, el BCRD señala que el índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas varió 0.56 % como resultado de los aumentos en los precios de los huevos (3.79 %), pan de agua (4.75 %), carne de res (3.25 %), bacalao (4.13 %), cebollas (3.15 %), ajíes (3.53 %), pan sobado (1.30 %), arroz (0.29 %), guandules verdes (3.70 %), carne de cerdo (1.08 %), zanahorias (12.03 %), refrescos (0.80 %), verduras (3.27 %) y limones agrios (12.97 %). En tanto otros bienes alimenticios de alta ponderación en la canasta mencionados anteriormente repercutieron en que la inflación del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de octubre de 2021 no fuese más elevada.

En cuanto al índice de precios del grupo Vivienda, el BCRD indica que varió 0.95 % en octubre de 2021, principalmente por el incremento de precio del gas licuado de petróleo de uso doméstico (GLP) en 4.16 %, así como por el aumento de 0.18 % en el precio del alquiler de vivienda y del servicio para la conservación de la vivienda en 1.11 %.

En lo referente al crecimiento de 0.78 % experimentado por el índice de precios del grupo Restaurantes y Hoteles, este responde en mayor medida al incremento de los precios de algunos servicios de comidas preparadas fuera del hogar, como el plato del día (0.77 %), el servicio de pollo (1.09 %), los servicios de víveres con acompañamiento (0.56 %), pizza (0.88 %), sándwiches (0.61 %), jugo servido (0.76 %) y cerveza servida (1.61 %). Es importante destacar que el aumento observado en el índice de este grupo, es resultado de las alzas en los costos de los insumos básicos para su elaboración, entre ellos las carnes, los aceites, el arroz, los panes, los embutidos, el queso, el gas, entre otros, que de manera directa inciden en el incremento de los precios de estos servicios.

El IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos creció 0.51 % en octubre de 2021, debido esencialmente a las alzas de precios en los servicios de cuidado personal, como el lavado y peinado de pelo (0.66 %), corte de pelo para hombre (0.61 %) y en los artículos de cuidado personal (0.49 %).

En tanto que el IPC del grupo Muebles y Artículos para el Hogar creció 0.73 %, producto del aumento en los precios de algunos artefactos para el hogar tales como neveras (1.65 %), lavadoras (1.48 %), equipos de climatización (2.44 %), estufas de gas (1.58 %), juegos de sala (1.64 %), camas (1.12 %), así como del incremento en los precios de los productos de limpieza (0.62 %) y del servicio doméstico (0.19 %).

Inflación de bienes transables y no transables

El BCRD establece en su informe que el IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, se incrementó en 1.00 % fundamentalmente por los aumentos en los precios de los combustibles, motocicletas, bienes alimenticios como huevos, carnes, bacalao, ajíes, guandules verdes, zanahorias, verduras, limones agrios, refrescos, además de la cerveza envasada, gomas y detergentes.

En tanto que el índice de precios de los bienes y servicios no transables, los que por su naturaleza sólo pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas que limitan las importaciones de los mismos, varió 0.28 % en octubre 2021, debido principalmente a los aumentos de precios registrados en panes, cebollas, arroz, así como a las alzas en algunas comidas preparadas fuera del hogar, como plato del día, servicio de pollo, víveres con guarnición, algunos servicios de transporte terrestre, alquiler y mantenimiento de la vivienda, además de los servicios de cuidado personal.

Inflación por regiones geográficas

El órgano regulador de la política monetaria explica en su informe que el comportamiento del IPC por regiones geográficas refleja que el índice de precios al consumidor de la región

Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo varió 0.62 %, la región Norte 0.67 %, la región Este 0.62 % y la región Sur 0.66 %, para un promedio ponderado de 0.64%. La inflación ligeramente mayor en la región Norte se explica por la combinación de las incidencias del IPC de los grupos Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, mientras que la variación de la región Sur es producto de los aportes en conjunto de los grupos Transporte y Vivienda.

Inflación por quintiles

En cuanto a los resultados del IPC por estratos socioeconómicos, el estudio del BCRD muestra que los índices de precios por quintiles variaron 0.75 % el quintil 1 (el de menor nivel de ingresos), 0.69 % el quintil 2 y 0.67 % el quintil 3, explicado por los aumentos de precios de los alimentos, de los combustibles, de los servicios de transporte terrestre, servicios de cuidado personal y de comidas preparadas fuera del hogar. En tanto que los quintiles de mayores ingresos (4 y 5) registraron tasas de inflación de 0.65 % y 0.59 % respectivamente, debido principalmente al alza de precios de los combustibles dentro del grupo Transporte.