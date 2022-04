Los dos tipos de abusos contra los niños siguen siendo el maltrato físico y el psicológico, en el caso del primero se debe a que está adaptado a la crianza como una técnica de disciplina.

SANTO DOMINGO.- A propósito que abril es el Mes de Prevención del Abuso a los Niños, la psicóloga Rafaela Burgos destacó la importancia de visibilizar la problemática de manera especial en este periodo, pero recordó que debe ser atendida todos los días del año, esto al participar en El Anillo Familiar de El Despertador.

Durante su intervención, Burgos indicó que los dos principales tipos de abusos contra los niños siguen siendo el maltrato físico y el psicológico, en el caso del primero se debe a que está adaptado a la crianza como una técnica de disciplina.

En ese sentido explicó que las pelas, los empujones, pellizcos, tirar del pelo de los niños cuando se "portan mal" son actos abusivos y no correctivos, "porque el adulto esta en condiciones de superioridad siempre, el niño no se puede defender".

Este tipo de maltratos no ayudan al niño a aprender ni a desarrollar habilidades ni a ser mejor persona, por lo que Burgos pidió a las autoridades a enfocar los esfuerzos no solo en aplicar la ley sino también en tareas de aprendizaje dedicada a los padres, ya que muchos veces no son concientes de que están cometiendo un abuso porque no saben qué hacer, no tienen otros recursos, aprendieron que esa era la manera adecuada y desahogan su frustración con los niños.

En ese sentido, Rafaela Burgos recomendó un acompañamiento de los padres, uno empático y que se les enseñen habilidades y estrategias parentales, así como darles a conocer el desarroollo infantil.