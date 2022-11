La obra se presentará el sábado 26 y domingo 27 de noviembre en Casa de Teatro a las 5:00 de la tarde, con un costo de RD$: 500 en puerta y RD: 400 en preventa.

SANTO DOMINGO.- La obra “Ajonjolí Cuando ya no me imagines”, interpretada por Aileen Said, escrita y dirigida por el titiritero y maestro uruguayo Rafael Curci.

Esta edición, la presentación trata de los amigos imaginarios, en la cual estarán participando cinco títeres y los demás serán objetos.

La obra se presentará el sábado 26 y domingo 27 de noviembre en Casa de Teatro a las 5:00 de la tarde, con un costo de RD$: 500 en puerta y RD: 400 en preventa.