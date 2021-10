La banda armada 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití, es la responsable del secuestro el sábado de las 17 personas, la mayoría misioneros estadounidenses y sus familiares.

SANTO DOMINGO.- Bernardo Vega calificó como "inaceptable" lo que está pasando en Haití con el tema de las bandas y se pregunta, ¿allá hay un Gobierno o las bandas son el Gobierno?.

"Lo de las bandas armadas en Haití se pasaron de la raya, una cosa es que los camioneros dominicanos fuesen raptados o se autosecuestraran ellos mismo, o que jesuitas franceses fueran apresados, pero otra cosa es que 17 norteamericanos religiosos, incluyendo cinco niños fueron a Haití a trabajar en cosas de ayudas y los raptaron y no aparecen", comentó en el segmento de El Despertador Ahora con Bernardo Vega .

La banda armada 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití, es la responsable del secuestro el sábado de 17 personas, la mayoría misioneros estadounidenses y sus familiares, informaron este domingo medios de EEUU., que citan fuentes del país caribeño.

Fuentes policiales citadas por The New YorkTimes y de organizaciones haitianas mencionadas por The Washington Post responsabilizan del secuestro a esa banda armada, que lleva años sembrando el terror en los suburbios de Puerto Príncipe y que controla parte de la localidad de Ganthier, donde se produjo el rapto.