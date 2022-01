Es necesario que los individuos se sientan cómodos en todo los aspectos para disfrutar de los encuentros sexuales.

SANTO DOMINGO.- Los bloqueadores de placer son aquellas situaciones o aspectos que coartan o bajan el deseo sexual y que, si no se identifican a tiempo, pueden deteriorar la relación de pareja o provocar disfunciones sexuales a largo plazo, explicó la psicóloga y sexóloga, Virginia Pérez, durante el segmento Entre Dos de El Despertador.

Pérez explicó que al momento de las relaciones sexuales los sentidos se intensifican y por eso la higiene juega un papel fundamental y puede convertirse en un bloqueador si uno de los involucrados no se siente cómodo consigo mismo o con el otro y provocará que no se disfrute y no se sienta placer.

Otro aspecto que puede diezmar el deseo entre las parejas, es no contar con el tiempo apropiado para disfrutar del momento de pasión y abusar de los llamados "rapiditos", resaltó la experta.

Por otro lado y en el caso principal de las mujeres, está el no aceptarse, por lo que la psicóloga recomendó quererse para poder disfrutar con la pareja.

Otro aspecto que puede interferir con una respuesta satisfactoria al momento de sostener un encuentro sexual, es la falta de una comunicación fluida con la pareja, para la experta es importante conocer las zonas erógenas y guiar a la pareja, porque si delegamos funciones y el placer al otro no se obtiene lo que se espera.

Pérez también indicó que para los hombres es un bloqueador que su pareja durante el acto se queje, comience a pelear o que le exija, por lo que pidió tener tacto y hablar de estos temas en otro momento y en otro lugar de la casa, ya que dicutir en la alcoba puede terminar en la asociación del "nido de amor" con una zona de conflicto y esto, también, afecta el deseo, reflexionó la sexóloga.

Para mantener el deseo sexual y garantizar el placer, Virginia Pérez insitió en la importancia de sentirse cómodos consigo mismo, con la pareja y el entorno, para evitar los bloqueadores que pueden afectar la vida en pareja o afectar la sexualidad de las personas de por vida.