SANTO DOMINGO.- Tomarnos una foto es algo común, pero al hacerlo tanto se olvida que las fotografías también hablan de nosotros y por ello se debe identificar qué se va a comunicar al momento de posear y para qué se va a utilizar para lograr el resultado que queremos.

Este fue el tema que trató Rhodie Lamour, durante su participación en El Despertador de este miércoles, y explicó que no es lo mismo capturar una fotografía para un curriculum que para una visa, ya que en esta última se debe responder a los requisitos de la embajada o consulado donde se aplica, por lo que es importante definir desde antes el fin de la imagen.

Lamour indicó que muchas veces las personas afirman que "la foto no funsiona" y en este caso y en muchas ocasiones, no es la foto, sino que no se planificó a tiempo lo que se quiere comunicar, si se utilizará una cámara profesional o el celular o si se quiere transmitir cercanía o formalidad.

Para concluir, Lamour recomendó darle el valor real a las fotos y que no se vean como algo superficial.