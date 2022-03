La relación sana debe ser de las personas a las marcas, no de las marcas a las personas.

SANTO DOMINGO.- Cuando una marca crea un producto lo hace tras definir un mensaje, una historia, un público objetivo y lo necesario para atraerlo y crear fidelidad, pero ¿cuándo empieza el problema entre el individuo, un producto y la marca? o hasta, ¿dónde es saludable el impacto social de estas?

Esta interrogantes fueron respondidas por la asesora de imagen, Rhodie Lamour, durante su participación en el programa El Despertador, donde indicó que las marcas logran el impacto social cuando logran que el público se identifique con las historias y los mensajes que crea en torno a sus productos.

En este sentido explicó que es como una "burbuja a cerca de ellos para que atraiga a las persona que quiere", pero el problema inicia cuando las personas entienden o comienzan a creer que las marcas "vienen a cambiar su realidad".

Lamour aclaró que no está en contra de que las personas adquieran piezas de marcas lujosas, pero porque le encanta, por la calidad, porque es una buena inversión, pero no porque considere que si no lo usa no se siente bien, porque ya estamos frente a un problema.

En ese sentido, Rhodie Lamour insistió en que las personas no pueden otorgarle el poder a una pieza, sino a uno mismo y encontrar un equilibrio interno para evitar estas situaciones.