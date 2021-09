No gastar en cosas que no son necesarias, no regalar para comprar afecto, no usar las compras como terapia y no dejarse influenciar por las redes sociales, algunos de los consejos que compartió.

SANTO DOMINGO.- Hoy en El Despertador, La autora Darys Estrella recomendó a todas las personas a aprender a “sacrificar la gratificación inmediata por un futuro mejor”, al hablar del papel que juegan las emociones al tomar decisiones financieras.

Muchas veces se suele decidir por la emoción que se sienta en determinado momento, por lo que llamó a ahorrar y no malgastar cuando se esté feliz o se sienta plenitud, evitar gastos cuando se siente rabia o tristeza, porque la “felicidad” que se siente al gastar desaparecerá muy pronto.

Asimismo, recomendó aceptar que “nadie vendrá a salvarte”, a no gastar en cosas que no son necesarias, no regalar para comprar afecto, no usar las compras como terapia y no dejarse influenciar por las redes sociales.

Darys Estrella destacó que entre más se malgaste más lejos de alcanzar, se vuelven los objetivos que se tienen planificados, por lo que si se quiere tener un “futuro financiero mucho más más seguro”, hay que aprender a controlar las emociones.