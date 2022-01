Establecer metas en la relación puede ser "como una competencia interna, pero saludable", en la que uno motive al otro y se fomente el trabajo en equipo.

SANTO DOMINGO.- Los proyectos de vida son los escalones para lograr los objetivos y es importante a inicios de año establecer uno individual y otro en pareja, que en el segundo caso puede ser utilizado como herramienta para "renacer y ampliar un poco más" la relación, indicó la sexóloga Virginia Pérez, durante su intervencion en el segmento Entre Dos, del programa El Despertador.

Habló sobre los pro y contra que se pueden presentar al establecer un proyecto de vida entre esposos, así como algunas acciones que se pueden llevar a cabo para sobrellevar las adversidades, sin embargo, la experta sostuvo que lo primero es sentarse con la pareja y conversar sobre lo que se desea lograr.

Entre lo favorable de fijar un proyecto en la relación, está que pueden colocar cosas que disfruten hacer y establecer una dinámica "como una competencia interna, pero saludable", que uno motive al otro y que se trabaje en equipo, explicó Pérez.

Mientras que los puntos en contra pueden ser que uno de los cónyuges se beneficie de manera individual del proyecto de vida, por lo que la especialista aclaró que el beneficio sdebe ser común; que uno no quiera esforzarse, se comprometa para salir del paso o por complacer al otro.

Para solventar estas situaciones adversas, Virginia Pérez recomendó que se debe hablar e identificar la razón por la que no se está cumpliendo con las metas en conjunto y dependiendo de la razón motivarlo y ayudarlo a que se logren los objetivos, sacar balance de los resultados por separado y, por último, aprender a soltar si la personas en definitiva no quiere colaborar.

No obstante, la especialista recomendó buscar ayuda para saber porqué la pareja se compromete y no cumple, si esto ocurre de manera constante, ya que "no siempre debemos ser el coach de nuestra pareja, porque eso desgasta".