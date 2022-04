El incumplimiento de la norma que entra en vigencia en cinco meses, de los cuales ya transcurrió el primero, provocará que la transferencia del vehículo no se lleve a cabo.

SANTO DOMINGO.- Las personas que adquieran un vehículo de motor deberán establecer el método de pago dentro del acto de venta o el contrato, debido a una norma que complementa a la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana.

Así lo anunció el abogado Manuel Olivero en el segmento Balanza Legal de El Despertador, quien recordó que la compra de un vehículo con un valor superior a los 500 mil pesos ya obligaba a presentar pruebas de cómo se había liquidado el pago.

Sin embargo, la resolución 006-2020 indica que los contratos que en lo adelante suscriban los notarios públicos o todo acto de venta entre particulares debe demostrar el método, la cantidad total que pagó, concepto, la fecha y el instrumento que se ha utilizado.

Esto quiere decir que se deberá presentar, dado el caso, el volante de transferencia electrónica, cheques, comprobantes o recibos, volantes de pagos realizados con tarjeta de débito o tarjeta de crédito, recibo de depósito en vetanilla bancaria o certificación emitida por un institución bancaria.

Además de ofrecer indicaciones claras y precisas sobre el vehículo, como la placa o matrícula.

El incumplimiento de la norma que entra en vigencia en cinco meses, de los cuales ya transcurrió el primero, provocará que la transferencia del vehículo no se lleve a cabo.

En este sentido, el abogado expresó que si el vehículo de motor continúa bajo el nombre del vendedor por no querer dar a conocer el costo y sucede un accidente, quien deberá responder es quien aparezca en el registro de vehículos de motor, por lo que si no ejecuta la transferencia tiene la posibilidad de estar invulucrado en una sentencia de un hecho en el que no participó.