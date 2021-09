A través de branding, websites, presentaciones, mentoría y asesoría ayudan a desarrollar y hacer crecer la marca y proyectos personales.

SANTO DOMINGO.- El diseño es una “herramienta para generar resultados; no solo arte que se vea bonito, sino algo que funcione”, sostuvo Karla Massiel, una joven dominicana y emprendedora desde los 17 años, durante su participación en El Despertador.

Por esta razón, la co fundadora de Jopéame, dio a conocer su marca personal, con el cual apoya a otros emprendedores a hacer crecer y optimizar sus negocios, de forma que “conecte con ellos, no solamente que le funcione al mercado y no solamente que le funcione a los clientes”, sino también con su creador y su realidad.

Esto lo hacen a través de branding, websites, presentaciones para la parte de diseño, y mentorías y asesorías para establecer la estrategia, Karla Massiel Co, ofrece diferentes servicios, a través de su página digital, que busca ser “transparente” en precios y funcionalidad.

El primer paso es agendar un “metting” inicial de 15 minutos, en el cual identifican el objetivo y definen el servicio que necesita el emprendedor para su negocio.