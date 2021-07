SANTO DOMINGO.- Verónica Gimón le habla sobre el color que le hace gastar dinero. Esto es intencional o planeado es algo genuino.

“El propósito es que identifiquemos el color y no seamos victimas del mismo ya que es un color de forma impulsiva no hace comprar. Termínanos comprando artículos que no necesariamente necesitamos”, dijo Gimón.

Las investigaciones evidencian que esto ocurre debido a que los colores más fríos hacen que los compradores se sientan más relajados y confortables en la tienda. Por el contrario, los colores cálidos son estimulantes y excitantes.

Por eso en las tiendas de ropa los colores estimulantes pueden hacer que las ventas desciendan considerablemente, ya que los clientes se aceleran y tienen más prisa por irse. Pero no sucede igual en los restaurantes de comida rápida, donde el objetivo que se busca es que los clientes entren y se vayan rápido.

Los colores principales que se usan para estos restaurantes son el rojo, el amarillo y el naranja, que hacen que el movimiento de las mesas sea más rápido y pueden aumentar así el tráfico de clientela. Esto se puede ver en cadenas como McDonald’s, Burger King o Telepizza, las cuales utilizan el rojo y el amarillo de forma continuada.

También se ha demostrado en varios estudios que el color del pelo, de la ropa o del lápiz de labios de los camareros afecta directamente a la propina que dejará la clientela. Así, la investigación de este campo también ha demostrado que la cantidad de dinero que se deja de propina no tiene una relación directa con la calidad del servicio, sino también con el estado socioeconómico de las personas y sus estados de ánimo.