Es importante revisar los correos electrónicos, ya que es la vía por la que la Embajada de EE.UU. ofrece información sobre cambios en su solicitud.

SANTO DOMINGO.- La experta en migración, Perla Abreu, durante su participación en El Despertador dio a conocer algunas novedades anunciadas por la Embajada de los Estados Unidos en el país, de interés para los que tienen procesos abiertos con ellos y otras para los interesados en viajar a ese país.

La primera de estas noticias es que a partir del 3 de enero se iba a recomenzar con normalidad las citas de residencias, que hasta ahora estaban siendo atendidas pero limitadas, por lo que Abreu pidió a los que tienen casos pendientes a revisar sus correos.

Otra anuncio que es bien recibido por la abogada, fue la extención de 60 días adicionales para las solicitudes que hizo la agencia y cuya notificación llegó entre el primero de marzo de 2020 al 26 de marzo del 2022.

Otra buena noticia fue que la Embajada concedió discrecionalidad al oficial consular, lo que significa que este podrá decidir y no por obligación si algunas visas de no inmigrantes y trabajos temporales no tengan una entrevista presencial, siempre que la persona no haya tenido ningún tipo de problemas, que no se le haya negado la visa o se se la negaron, lo haya superado.

La noticia mala es que aquellas citas de residencia pautadas entre el 6 y el 14 de enero de 2022 van a ser reagendadas, pero las visas humanitarias y las de prometidos, continúan igual.

En este caso y en cualquier otro, Perla Abreu recomendó a las personas con casos pendientes a mantenerse revisando sus correos electrónicos, ya que es la vía por la que la Embajada se comunica y mantiene ofreciendo información de su interés.