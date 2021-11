Darys Estrella aconsejó que, aún sea difícil, se debe aprender a evitar a las personas con estas características o no pasar mucho tiempo con ellas, si evitarlas no se logra.

SANTO DOMINGO.- Cuando las personas se rodean de relaciones tóxicas se sienten cansadas, ya que la negatividad drena sus energías y afecta su desarrollo personal y profesional, es por ello que Darys Estrella ofreció algunos indicios para reconocerlas y la mejor forma de tratarlas.

Aclaró que al referirse a relaciones no solo incluye a las parejas, sino que también a familiares y amistades.

Una persona tóxica se queja de manera constante, crítica a los demás a nivel de chisme y sin intenciones de hacerlo de manera constructiva, dicen todo lo que se le ocurre sin filtro, justificado por estar diciendo la verdad y no toman en cuenta las emociones de quien recibe sus comentarios, según explicó Estrella.

Agregó que el ego de estos individuos suele ser tan grande, que entienden todo tiene que ver con ellos, no reciben consejos, no entran en razón, se comparan constantemente con los demás, no asumen la responsabilidad de sus acciones, se dan por vencidas fácilmente y son pesimistas.

Darys Estrella aconsejó que, aún sea difícil, se debe aprender a evitar a las personas con estas características o no pasar mucho tiempo con ellas, si evitarlas no se logra.