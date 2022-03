Está bien que se diviertan, que compartan con amigos o salgan a algún lugar sin ser una obligación; que entiendan que es parte de sus derechos como persona y que es necesario un espacio para sí mismas.

SANTO DOMINGO.- A la víspera de que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, la psicóloga Rafaela Burgos habló de la importancia de que las féminas no solo se enfoquen en suplir las necesidades de los de afuera, sino que también miren a su interior y se cuiden a sí mismas.

Burgos, durante su participación en el segmento El Anillo Familiar de El Despertador, indicó que las mujeres son preparadas para cuidar de los demás desde temprana edad, pero esto se convierte en un desafío cuando esta situación impide o interfiere con sus necesidades y llegan al punto de posponerlas o minimizarlas.

Insistió en que es importante que sepan que al descansar, divertirse o atender a sus necesidades no se trata de que le están fallando a alguien, ya que, de no hacerlo, emocionalmente se ponen en riesgo y al no atenderlas generan problemas que más tarde se convierten en situaciones más complejas y difíciles de resolver.

Al llegar a terapia, a muchas mujeres hay que explicarles que si se cuidan es también un beneficio para los demás, lo que no es correcto resaltó la psicóloga, porque "lo conveniente, lo natural es que consideremos importante qué yo quiero, qué yo siento, qué estoy haciendo".

Rafael Burgos explicó que en muchos casos "la culpa es una traba" y por ello recalcó que está bien que se diviertan, que compartan con amigos o salgan a algún lugar sin ser una obligación, además, que entiendan que es parte de sus derechos como persona y que en el cuidado para otras personas es necesario un espacio para sí mismas.